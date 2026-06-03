El mensaje del “Pibe” Valderrama a los colombianos que manejan con la app de Uber

En el marco del Mundial de fútbol 2026, Uber lanzó una campaña donde Carlos ‘el Pibe’ Valderrama figura como imagen, teniendo en cuenta el incremento en la demanda de al app para este escenario.
Y es que según cifras de Uber, la demanda aumenta más de un 30 % a nivel nacional cuando juega Colombia.
Con “Llegamos a sentir, llegamos en Uber”, el excapitán de la Selección Colombia reconoció el papel de los conductores detrás del volante en cada trayecto de la app.
“Soy hincha de este equipo, el equipo que mueve a todo Colombia. Los que nos llevan a todas partes y recorren las canchas sin parar. Los que están ahí cada vez que alguien los necesita. Los que no juegan solo 90 minutos, sino todo el día. Gracias por ponerse la 10, así todos podemos llegar”, aseguró Valderrama.
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En ese orden, tanto la compañía como el exjugador agradecieron a los conductores que muchas veces se pierden los partidos para transportar pasajeros.
“Con esta campaña, agradecemos a los más de 200.000 arrendadores y taxistas que generan ganancias con la app”, señaló Ángela Mendoza, gerente de Uber para la Región Andina.
Así las cosas, durante esta temporada de fútbol mundial, los colombianos podrán utilizar de opciones como Uber Taxi, Uber Moto, UberYa, Comfort y UberXL para moverse y llegar a tiempo.