Ferrari ficha a piloto colombiano de 16 años que creció bajo la guía de Juan Pablo Montoya

La escudería Ferrari anunció este viernes 16 de octubre la incorporación del colombiano Salim Hanna a su academia de jóvenes pilotos, un programa que busca desarrollar talentos con proyección hacia la Fórmula 1. El barranquillero, de apenas 16 años, se convierte en el primer hispanoamericano en ingresar a esta estructura desde el mexicano Sergio Pérez, quien formó parte del programa entre 2010 y 2012.
La Ferrari Driver Academy ha contribuido a la formación de pilotos como Charles Leclerc, actual representante de la escudería italiana, y Oliver Bearman. Ahora, Hanna tendrá acceso al respaldo de una de las estructuras de desarrollo más reconocidas del automovilismo internacional, mientras continúa su ascenso por las categorías previas a la máxima competición.
Su incorporación coincide con otro anuncio importante: en 2027 disputará la temporada completa de Fórmula 3 con Campos Racing, equipo español que conquistó los campeonatos de escuderías de 2025 y 2026. Será un nuevo desafío para un piloto que comenzó a competir cuando tenía apenas siete años y que ha desarrollado buena parte de su carrera en Europa.
La historia de Salim Hanna y su relación con Juan Pablo Montoya
El camino de Hanna comenzó con una promesa familiar. Según contó en una entrevista con El Heraldo, su padre le ofreció comprarle un kart si conseguía completar una vuelta en un tiempo determinado. El pequeño cumplió el reto y recibió el vehículo con el que empezó a participar en sus primeras competencias.
Aunque nació en Barranquilla, tuvo que viajar a Bogotá para entrenar debido a la falta de pistas apropiadas en su ciudad. Posteriormente continuó su preparación en Miami y, a finales de 2020, cuando tenía 11 años recién cumplidos, se trasladó a Italia para impulsar su carrera.
Durante ese proceso conoció a Juan Pablo Montoya, expiloto colombiano de Fórmula 1 y ganador de siete grandes premios. La relación comenzó en una carrera en Tocancipá y se fortaleció en Estados Unidos, donde Montoya lo acompañó en entrenamientos y compartió con su familia.
El vínculo también incluye a Sebastián Montoya, hijo del expiloto y competidor de Fórmula 2. Ambos conocen a Hanna desde niño y han mantenido una relación cercana con el barranquillero, a quien consideran parte de su entorno familiar.
Los resultados que llevaron a Salim Hanna a Ferrari y Fórmula 3
En 2025, Hanna terminó cuarto en el campeonato italiano de Fórmula 4, donde consiguió seis podios. Ese mismo año también compitió en otras categorías, acumulando experiencia con el equipo Prema Racing.
Durante 2026 dio el salto a la Fórmula Regional Europea, campeonato en el que terminó séptimo, consiguió una victoria en Imola y sumó otros tres podios. Además, participó en dos fechas de Fórmula 3 con AIX Racing, una experiencia que le permitió conocer anticipadamente la categoría.
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Su próximo destino será Campos Racing, estructura que también obtuvo el título de pilotos de Fórmula 3 en 2026. Allí buscará consolidar su progresión deportiva mientras continúa su formación dentro de Ferrari, con el objetivo de acercarse a la Fórmula 2 y, posteriormente, a la Fórmula 1.