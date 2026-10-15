ATP anuncia plan de US$350 millones tras críticas de Alcaraz por lesiones y exceso de torneos

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció este jueves 15 de octubre una propuesta para elevar a US$350 millones la remuneración anual de los jugadores a partir de 2028, en medio de crecientes cuestionamientos por la exigencia del calendario y la distribución de los ingresos del tenis masculino.
El anuncio llega una semana después de que Carlos Alcaraz criticara públicamente la cantidad de torneos y partidos que deben disputar los profesionales, una situación que, según el español, está aumentando el riesgo de lesiones. Sus declaraciones coincidieron con la baja de Jannik Sinner, quien no volverá a competir hasta 2027 por una lesión de rodilla.
La iniciativa fue presentada por Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, y contempla modificaciones en los premios, las bonificaciones, las pensiones y el sistema de clasificación. Según Reuters, las propuestas todavía deben ser discutidas con los representantes de los jugadores y los organizadores antes de su aprobación.
El proyecto forma parte de OneVision, la estrategia con la que la ATP busca ampliar los ingresos comerciales del circuito y mejorar las condiciones económicas de sus deportistas, en una temporada que se extiende durante aproximadamente 11 meses.
¿Cómo repartirá la ATP los US$350 millones entre los tenistas?
Uno de los principales cambios consiste en aumentar el fondo de bonificaciones de US$21,5 millones a US$50 millones. También se propone destinar otros US$25 millones a los 250 mejores jugadores al cierre de cada temporada y establecer aportes anuales de US$30 millones para pensiones que beneficiarían a 300 tenistas.
La remuneración central administrada por la ATP superaría los US$100 millones anuales desde 2028. Al sumar los premios de los torneos y la participación de los jugadores en los beneficios comerciales, la compensación total alcanzaría los US$350 millones proyectados.
Esta cantidad no representa un desembolso adicional único, sino el valor estimado de los pagos anuales del circuito, sin incluir los premios de los cuatro Grand Slams.
De acuerdo con cifras oficiales de la ATP, en 2025 la remuneración de los jugadores alcanzó US$269,6 millones, lo que significa que la nueva meta supondría un incremento cercano al 30 %.
La organización también estudia modificar el sistema de puntos para dar mayor importancia a los torneos principales y evitar que los jugadores deban competir constantemente para sostener sus posiciones en el ranking.
Las críticas de Alcaraz y Sinner por las exigencias del calendario ATP
El debate cobró fuerza el pasado 8 de octubre, cuando Alcaraz cuestionó la sobrecarga de competiciones antes de participar en el Masters 1000 de Shanghái. El tenista español sostuvo que los jugadores están siendo llevados demasiado al límite y que la cantidad de torneos está perjudicando su recuperación física.
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El propio Alcaraz permaneció aproximadamente cuatro meses y medio fuera de competencia por una lesión de muñeca. Sinner, por su parte, anunció que no disputará más partidos durante 2026 debido a un problema de rodilla.
La ATP pretende responder a estas preocupaciones mediante una reorganización del calendario que incluirá semanas específicas para determinadas categorías y la incorporación de un nuevo Masters 1000 en Arabia Saudita desde 2028.
Gaudenzi explicó que las reformas buscan facilitar la planificación de las temporadas, recompensar los resultados en los torneos más importantes y extender los beneficios económicos a más profesionales.