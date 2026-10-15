Atlético Nacional domina las finanzas del fútbol colombiano: Dobla en ingresos a Millonarios y al América

Un informe de la Superintendencia de Sociedades muestra que los resultados financieros del fútbol colombiano reflejan un fortalecimiento de la actividad económica del sector durante 2025.
Los activos totales del fútbol masculino crecieron un 7,7 % y alcanzaron los $925.000 millones. Asimismo, los ingresos operacionales aumentaron un 16,6 %, impulsados principalmente por una mayor dinámica de la taquilla, los abonos y la venta de artículos deportivos.
Asimismo, se observó un incremento en los ingresos de los equipos del fútbol colombiano por derechos deportivos, así como una importante contribución de las competiciones internacionales.
“Los recursos derivados de estos torneos favorecieron especialmente a los clubes que participaron en competencias organizadas por la CONMEBOL. Estos resultados reflejan una industria con mayor capacidad de generación de ingresos”, dice el reporte.
Los equipos del fútbol colombiano con más ingresos
Entre los equipos con mayores ingresos, Nacional lideró el ejercicio del año pasado con cerca de $196.000 millones. Millonarios y América le siguieron con $109.000 millones y $98.000 millones, respectivamente.
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En el fútbol femenino, los ingresos estuvieron impulsados principalmente por los patrocinios, que representaron el 46,2 % del total y superaron los $5.222 millones. En segundo lugar se ubicaron los ingresos provenientes de la participación en eventos, con una participación del 30,3 %.