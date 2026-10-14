Independiente Santa Fe está al borde de una “crisis económica”, confirma su presidente Eduardo Méndez

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, dio a conocer que lo sucedido con El Campín y la imposibilidad de jugar en el estadio generan fuertes presiones sobre la salud financiera del equipo.
El directivo del equipo bogotano señaló que, ante esta situación, es necesario que la Alcaldía y Sencia den a conocer un plan para mitigar las afectaciones a los equipos de la capital.
Según Méndez, el hecho de que no se pueda seguir jugando en El Campín lleva a Independiente Santa Fe al “borde de una crisis económica”, según señaló en una entrevista con Caracol Radio.
“Hoy, para Santa Fe, es muy difícil sostenerse. Nos tocó salir de la ciudad para jugar la final del fútbol femenino; el domingo nos tocó ir a jugar un partido a Mosquera; el jueves no va a haber fútbol en el estadio”, dijo el presidente del equipo cardenal.
Las presiones económicas sobre Independiente Santa Fe
Agregó que el día 21 les avisaron que no se podría usar el estadio debido a un concierto programado para el 24, por lo que las autoridades a cargo del escenario tendrán que adecuar las instalaciones para ese evento.
“Estoy bajo la Ley 1116; venimos cumpliendo y haciendo muchos sacrificios para no quedarle mal a nadie, pero esto nos está llevando al límite. Esperamos que tomen decisiones. Me preocupa mucho que el alcalde de Bogotá haya dicho una cosa hace un año, otra hace un mes y que ayer haya emitido un comunicado en el que señala que hay que entrar a determinar los incumplimientos de Sencia”, explicó el presidente.
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Méndez finalizó diciendo que, si Independiente Santa Fe y Millonarios clasifican a los cuadrangulares finales, posiblemente deberán buscar otro estadio para disputar las semifinales del fútbol profesional colombiano.