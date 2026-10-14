El partido entre Millonarios y Once Caldas fue cancelado el martes 13 de octubre, apenas 15 minutos antes del pitazo inicial, por el mal estado de la cancha del estadio El Campín. La decisión de la Dimayor desató una controversia nacional sobre el manejo del principal escenario deportivo de Bogotá, llevó al alcalde Carlos Fernando Galán a pedir acciones contra la concesionaria Sencia y dejó una pregunta para el cierre de la temporada: ¿dónde jugarán los equipos capitalinos si el estadio no está disponible?
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El encuentro, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, debía comenzar a las 8:30 p. m. Sin embargo, la Dimayor determinó que el terreno no ofrecía condiciones adecuadas para disputar el compromiso y priorizó la integridad de los futbolistas. La decisión llegó después de los conciertos de BTS del 2 y 3 de octubre, que obligaron a intervenir la superficie de juego, y de las garantías previas de que la grama estaría lista para el regreso del fútbol.
La cancelación no solo afectó a los dos equipos. También puso en duda la coordinación entre los partidos de la liga profesional y la agenda de espectáculos que recibe El Campín, en un momento en que Millonarios e Independiente Santa Fe necesitan planear el tramo final del campeonato. Con varios conciertos programados hasta diciembre y sin una agenda pública completa de eventos para 2027, la discusión apunta a cómo se garantizará la disponibilidad del escenario para el fútbol.
La reacción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue contundente. Tras conocerse la cancelación del encuentro, el mandatario calificó como “inaceptables” las condiciones de la cancha y le pidió al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar un proceso por posible incumplimiento de Sencia, concesionaria encargada del estadio.
“Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol”, expresó Galán.
El alcalde también advirtió que no aceptará más excusas del concesionario y sostuvo que mantener el terreno en condiciones adecuadas es una obligación que debe cumplirse. Su pronunciamiento trasladó la controversia del ámbito deportivo al contractual: ahora está en discusión si Sencia cumplió con sus responsabilidades sobre el mantenimiento de la cancha.
El pronunciamiento tiene especial relevancia porque, antes del partido, Sencia había asegurado que el terreno estaría listo para recibir fútbol profesional. La Dimayor, sin embargo, sostuvo que las condiciones observadas no permitían disputar el compromiso con las garantías necesarias para los jugadores.
Dimayor advierte que no hay estadio disponible en Bogotá
El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, también cuestionó la situación de El Campín y las dificultades que afrontan los clubes para contar con escenarios adecuados. El dirigente señaló que el experto contratado por Sencia había certificado que se podía jugar y recordó que el club local debe disponer de un estadio y una cancha para cumplir sus compromisos.
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“No hay estadio donde jugar en Bogotá en este momento”, afirmó Zuluaga al referirse a las limitaciones que enfrentan los equipos de la capital. Además, Zuluaga contó que el partido Santa Fe – Jaguares, programado para el 15 de octubre, tampoco se podría jugar en El Campín.
El dirigente también cuestionó la convivencia entre el fútbol y los espectáculos musicales. Según explicó, la preocupación no se limita a la cancelación del encuentro entre Millonarios y Once Caldas, sino a la disponibilidad de escenarios para los partidos que restan de la temporada.
Zuluaga mencionó además el estadio de Techo como una alternativa limitada y aseguró que allí también se pretendía realizar un concierto, situación que, según su versión, llevó a acudir a una tutela. Sus declaraciones reflejan la preocupación de la Dimayor por la falta de opciones para los clubes bogotanos, aunque no implican que Millonarios o Santa Fe hayan anunciado un cambio definitivo de sede.
“Tenemos es el estadio Techo, donde incluso también pretenden en este momento hacer conciertos. No sé si ustedes lo sabían y hubo que colocar alguna tutela que afortunadamente se ganó porque también pretendían hacer un concierto en el estadio de Techo”, afirmó en entrevista con ESPN.
Los conciertos que tendrá El Campín hasta diciembre de 2026
Mientras continúa la discusión por el estado de la cancha, El Campín tiene una agenda musical que se extiende hasta diciembre. Después de las dos presentaciones de BTS, estos son los eventos incluidos en la programación compartida para los últimos meses de 2026:
- 24 de octubre: Fonseca.
- 31 de octubre: Ryan Castro, con Awooween.
- 7 de noviembre: Los Tigres del Norte.
- 20 de noviembre: Megaland 2026.
- 21 de noviembre: Juntos de Nuevo, concierto vallenato.
- 4 de diciembre: Karol G.
- 5 de diciembre: Karol G.
- 6 de diciembre: Karol G.
La programación aumenta la presión sobre la administración del escenario porque los conciertos de gran formato requieren montajes, desmontajes y trabajos de recuperación de la superficie. El desafío consiste en que esas actividades no comprometan la disponibilidad de la cancha ni obliguen a modificar partidos de la liga.
La preocupación también se extiende a la fase definitiva del campeonato. La participación de Millonarios y Santa Fe en cuadrangulares o finales, lo cual es muy probable dado que ambos están en los ocho primeros lugares.
¿Santa Fe y Millonarios tendrán que buscar otro estadio?
Por ahora, no existe una decisión confirmada que obligue a Millonarios o a Independiente Santa Fe a abandonar El Campín de manera permanente. El interrogante está en qué ocurrirá si el terreno no está en condiciones o si el estadio no puede utilizarse durante una fecha clave del campeonato.
Jugar fuera de la sede habitual puede representar desplazamientos adicionales para los hinchas, cambios logísticos para los equipos y dificultades para organizar la preparación deportiva. Si los cambios se producen en la etapa decisiva, el margen para reprogramar encuentros será menor y el impacto competitivo podría ser más significativo.
La alternativa de Techo, mencionada por Zuluaga, tampoco resuelve por sí sola el problema: su disponibilidad tendría que confirmarse y no hay anuncio de que alguno de los dos clubes vaya a trasladar allí sus partidos.