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Alcalde Galán pide iniciar proceso contra Sencia por estado de la grama de El Campín tras suspensión de partido

Sencia había asegurado públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional.

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Estadio El Campín de Bogotá. Imagen: Prensa de Sencia

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Para ayer martes 13 de octubre estaba programado el partido entre Millonarios FC y Once Caldas, pero tuvo que ser suspendido por el estado del campo de juego del Estadio El Campín.

Así lo informó la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, por medio de un comunicado, advirtiendo que Sencia había asegurado públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional.

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No obstante, “viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación”, se lee en el comunicado.

En otra línea, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se refirió a la situación, señalando que “las condiciones de la grama del Campín son inaceptables”.

Por lo anterior, le pidió al Instituto Distrital de Recreación y Deporte “que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol”, escribió en X.

Y concluyó con que “no admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”.

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