Empresa colombiana entra al negocio de patrocinios deportivos tras alianza entre Mastercard e Inter Bogotá

La firma colombiana T-Mapp, especializada en la búsqueda de talento ejecutivo, decidió entrar al negocio de los patrocinios deportivos con la creación de Team-Up Sports, una compañía que busca conectar marcas con clubes, organizaciones y otras propiedades del deporte para desarrollar alianzas comerciales.
La nueva empresa llega a un mercado que ha ganado peso económico en Colombia. Según cifras del DANE, las actividades relacionadas con el deporte registraron una producción de $32,8 billones en 2024, un crecimiento del 8,8 % frente al año anterior.
A escala internacional, el mercado de patrocinios deportivos alcanzó aproximadamente US$97.000 millones en 2025, de acuerdo con las cifras citadas por T-Mapp, que identifica oportunidades para desarrollar acuerdos entre empresas y organizaciones deportivas.
La compañía ya cuenta con una primera experiencia en el fútbol colombiano: su participación en la construcción de la alianza comercial entre Mastercard e Internacional de Bogotá, anunciada en septiembre de 2026.
La apuesta de T-Mapp por el negocio deportivo en Colombia
Team-Up Sports busca trasladar al deporte el modelo de trabajo que T-Mapp utiliza para identificar y seleccionar directivos. En lugar de buscar ejecutivos para empresas, su objetivo será encontrar marcas interesadas en asociarse con clubes, competiciones y organizaciones deportivas.
El proceso incluye estudiar el mercado, identificar posibles socios comerciales, contactar a quienes toman las decisiones y facilitar la construcción de acuerdos entre las partes.
“Vimos una industria en transformación y, al mismo tiempo, una desconexión interesante entre dos mundos”, explicó Pablo de Sagarminaga, cofundador de Team-Up Sports.
Según el directivo, uno de los principales retos del sector consiste en superar el modelo tradicional de patrocinio, centrado en la presencia de logos en camisetas, publicidad en estadios y otros espacios comerciales.
La intención es desarrollar relaciones que también permitan a las marcas conectar con los aficionados mediante experiencias, beneficios, soluciones tecnológicas y nuevas oportunidades de negocio.
Este cambio responde a una tendencia internacional. Según datos de Deloitte citados por la compañía, el 62 % de las marcas consultadas considera que mejorar el uso de datos es fundamental para construir alianzas comerciales más efectivas.
Mastercard, Internacional de Bogotá y los planes de expansión
Uno de los primeros proyectos de Team-Up Sports fue su participación en el acuerdo entre Mastercard e Internacional de Bogotá, club con el que comenzó a trabajar en febrero de 2026.
El proceso culminó en septiembre, cuando Mastercard fue anunciada como patrocinador principal del equipo. La alianza contempla beneficios para los aficionados, preventas, activaciones comerciales, soluciones de pago e iniciativas de innovación.
Aunque no se divulgaron las cifras económicas del contrato, el acuerdo representa el primer caso presentado por Team-Up Sports para mostrar cómo pretende desarrollar su modelo de negocio.
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La compañía también busca aprovechar el crecimiento de la industria deportiva colombiana, que cuenta con diferentes fuentes de ingresos, entre ellas los patrocinios, los derechos de televisión y la organización de competiciones.
Además de sus oportunidades comerciales en Colombia, Team-Up Sports adelanta proyectos en España y Estados Unidos, dos mercados en los que pretende ampliar su presencia.
Su estrategia consiste en trabajar con un grupo seleccionado de organizaciones deportivas y marcas, en lugar de construir un catálogo masivo de posibles patrocinadores.
“Más que un problema de falta de oferta o demanda, encontramos un problema de matching”, afirmó de Sagarminaga, al explicar que la oportunidad está en encontrar socios cuyos intereses comerciales coincidan.