Alcaldía de Galán confirma cuánto tiempo se demoraría en estar lista la grama de El Campín

Daniel García, director del IDRD, aseguró que el campo necesitaría entre cinco y diez días para recuperar sus condiciones. La situación genera incertidumbre sobre los próximos compromisos de Millonarios y Santa Fe.
El pronunciamiento llega después de que la Dimayor cancelara el partido entre Millonarios y Once Caldas, previsto para el martes 13 de octubre, debido al mal estado de la cancha y al riesgo para los futbolistas.
Agregó el funcionario que la crisis por el estado de la grama de El Campín podría extenderse hasta diez días más y afectar nuevos partidos del fútbol colombiano. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) incluso contempla recomendar el aplazamiento de conciertos para facilitar la recuperación del terreno.
IDRD recomienda evaluar aplazamiento de conciertos en El Campín
García explicó que el Distrito hará seguimiento a las intervenciones de Sencia, concesionaria del estadio, y solicitará estudiar posibles modificaciones en la programación de espectáculos.
Sin embargo, aclaró que el IDRD recomendará evaluar técnicamente la posibilidad de aplazar conciertos para darle prioridad al fútbol profesional.
El próximo espectáculo musical programado en El Campín es el de Fonseca, previsto para el 24 de octubre. Posteriormente, el 31 de octubre, está anunciado un concierto de Ryan Castro. Por ahora no se han confirmado cambios en estas fechas.
Millonarios y Santa Fe afectados por el estado de la cancha
La Dimayor aplazó el encuentro entre Millonarios y Once Caldas pese a que Sencia había asegurado que la nueva grama estaría en condiciones para recibir partidos profesionales. Todavía no se anuncia cuándo se disputará el compromiso.
La crisis se presenta después de los conciertos de BTS, realizados el 2 y 3 de octubre, tras los cuales Sencia adelantó trabajos de recuperación y sustitución del césped.
Recomendado: Alcalde Galán pide iniciar proceso contra Sencia por estado de la grama de El Campín tras suspensión de partido
Por su parte, Santa Fe debía enfrentar a Jaguares este miércoles 14 de octubre, pero el partido fue trasladado al jueves 15, a las 8:05 p. m., por problemas de disponibilidad policial relacionados con las manifestaciones en Bogotá.
El calendario también contempla el compromiso entre Millonarios y Jaguares del 17 de octubre, mientras persisten las dudas sobre cuándo estará completamente recuperado el terreno de juego.