Sencia acelera recuperación de la grama de El Campín tras conciertos de BTS en Bogotá

Sencia avanza en la recuperación de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín luego de los conciertos que BTS realizó en Bogotá el 2 y 3 de octubre y que reunieron a más de 50.000 personas por jornada.
Las imágenes del terreno de juego después del desmontaje de la infraestructura generaron cuestionamientos por el estado de algunas zonas de la cancha. Sin embargo, la concesionaria aseguró que existe un proceso técnico de mantenimiento previamente establecido para recuperar la superficie.
La Contraloría de Bogotá también realizó una visita al estadio este 7 de octubre para verificar las condiciones del campo y hacer seguimiento a los trabajos que se adelantan.
Según informó Sencia durante la visita de la Contraloría de Bogotá, la instalación de la nueva grama de El Campín avanza en un 20 % y estaría completada en un plazo de tres días.
Édgar Cardona, vicepresidente de Operaciones de Sencia, explicó en rueda de prensa que la intervención no consiste únicamente en instalar nuevos rollos de césped. El proceso también incluye trabajos sobre el suelo para dejar la cancha en condiciones antes del regreso del fútbol colombiano.
¿Cómo recuperará Sencia la grama de El Campín?
El tratamiento contempla descompactación del terreno, aireación profunda, fertilización, recuperación del suelo y reposición de grama en los sectores que técnicamente lo requieran.
Las labores son lideradas por Equiver, compañía encargada del césped de El Campín desde hace cerca de 20 años, y cuentan con acompañamiento de especialistas en agronomía aplicada a campos deportivos.
Sencia también dispone de cinco canchas de grama natural que funcionan como reservas de material vegetal para El Campín. Están ubicadas en Usme, Suba, Bosa, Tibabuyes y Engativá y permiten reemplazar las zonas que no puedan recuperarse mediante tratamiento.
Los nuevos rollos de césped comenzaron a instalarse durante la madrugada del 7 de octubre, luego de trabajos de oxigenación y preparación del terreno.
La concesionaria explicó además que la grama fue retirada en diferentes sectores antes del montaje del espectáculo de BTS y aseguró que los asistentes no estuvieron directamente sobre el césped durante los conciertos.
El fútbol volvería en pocos días
El cronograma representa uno de los principales desafíos para la recuperación. De acuerdo con la programación vigente de Dimayor, El Campín volvería a recibir fútbol profesional desde mediados de octubre.
Sencia espera tener el campo nuevamente en condiciones de juego después del periodo de mantenimiento y sostiene que la programación de partidos, conciertos y otros eventos continuará con normalidad.
El cierre temporal del escenario ya tuvo consecuencias deportivas. Independiente Santa Fe debió trasladar su partido de Copa Colombia contra Fortaleza al estadio de Mosquera mientras continúan las labores en El Campín.
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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) mantiene, además, labores de seguimiento sobre la Asociación Público Privada de El Campín. Sencia asumió desde octubre de 2024 la administración, operación y mantenimiento del estadio y, dentro de sus obligaciones contractuales, tiene a cargo el cuidado de la gramilla.
Los conciertos de BTS también representaron uno de los eventos de mayor impacto económico celebrados recientemente en el escenario. La Alcaldía de Bogotá estimó previamente que las dos presentaciones podían generar alrededor de $126.054 millones para la economía de la ciudad y atraer cerca de 36.000 turistas.