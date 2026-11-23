Después de 17 años de dificultades, retrasos y controversias contractuales, Bogotá comenzó una nueva etapa en la transformación de los Coliseos Menores de la Unidad Deportiva El Salitre, uno de los proyectos de infraestructura deportiva más prolongados de la capital.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó el inicio de la demolición de las estructuras existentes, que serán reemplazadas por tres nuevos coliseos destinados al entrenamiento y la competencia de deportistas convencionales y paralímpicos.
La intervención corresponde a un contrato firmado en 2023 por $43.951 millones, aunque el proyecto acumula antecedentes desde 2009, cuando comenzaron los estudios para intervenir las instalaciones.
Recibe el negocio del deporte en tu correo
La nueva infraestructura tendrá capacidad para atender 20 disciplinas convencionales y 11 paralímpicas, entre ellas levantamiento de pesas, baloncesto, voleibol, gimnasia, boxeo, esgrima, judo, karate, lucha, taekwondo y boccia.
Un proyecto de $44.000 millones que estuvo frenado por problemas técnicos
La recuperación de los Coliseos Menores ha enfrentado múltiples obstáculos durante casi dos décadas.
De acuerdo con la Personería de Bogotá, los trabajos registraron retrasos relacionados con estudios geotécnicos, diseños estructurales y diferencias entre las entidades responsables y los contratistas.
Uno de los puntos más delicados fue el presupuesto. Durante las revisiones técnicas de 2026, el costo proyectado para la construcción pasó de aproximadamente $42.077 millones a $69.040 millones, un incremento superior al 60 % frente al valor inicialmente previsto.
Ante estas inconsistencias, el IDRD decidió en abril no recibir a satisfacción los diseños definitivos y adelantó 20 mesas técnicas con el contratista y la interventoría para revisar las condiciones del proyecto.
Según el balance oficial de septiembre, el contrato vigente no registraba adiciones y se habían desembolsado $833 millones por estudios y diseños.
El inicio de la demolición representa un avance después de esas dificultades, aunque todavía no significa que la totalidad de la nueva infraestructura esté en construcción.
Así serán los nuevos Coliseos Menores de El Salitre
El proyecto contempla tres coliseos con espacios complementarios para la preparación de atletas y paratletas del Equipo Bogotá.
La demolición se realizará mediante procedimientos manuales y mecánicos, sin implosiones, para proteger las instalaciones cercanas, especialmente el Coliseo El Salitre, que no será intervenido.
Durante las obras podrían cerrarse temporalmente las canchas de voleibol playa y fútbol sintético ubicadas al costado occidental de la infraestructura.
Mientras avanzan los trabajos, las ligas afectadas continuarán sus entrenamientos en escenarios alternativos, como el Coliseo Cayetano Cañizares, la Plaza de los Artesanos y diferentes Centros Felicidad (CEFE).
El proyecto busca recuperar espacios utilizados históricamente por 11 ligas deportivas, varias de las cuales han tenido que trasladar sus procesos de preparación.
Recomendado: IDRD y Sencia explican quién responde por la grama de El Campín y qué viene ahora
Por ahora, el IDRD no ha anunciado una fecha definitiva para la entrega de los nuevos coliseos. Su puesta en funcionamiento dependerá del avance constructivo y de la resolución de los asuntos técnicos y contractuales pendientes.
La demolición marca así el primer paso visible de una transformación que Bogotá lleva esperando desde hace más de una década.