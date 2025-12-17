Bogotá tendrá nuevo estadio para partidos del fútbol colombiano: ¿Dónde estará?

Bogotá busca ampliar su oferta de escenarios para el fútbol profesional. A los estadios El Campín, Metropolitano de Techo y Olaya Herrera se sumaría el parque Pijaos, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, que sería adecuado para albergar partidos de la segunda división del fútbol colombiano, el Torneo BetPlay. Así lo confirmó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
El anuncio fue realizado por Daniel García Cañón, director del IDRD, quien explicó que se adelanta una adecuación de las gradas y de la infraestructura del escenario para cumplir con los requerimientos necesarios para partidos oficiales. El proyecto hace parte de un esfuerzo presupuestal que supera los $3.000 millones y busca ampliar la capacidad operativa de Bogotá como sede del fútbol profesional.
La intervención en el parque Pijaos se desarrolló en el marco de la estrategia Mejores Parques y se articula con el programa Parques Inteligentes, con el que el Distrito busca modernizar escenarios deportivos y recreativos, mejorar la seguridad y ampliar el acceso ciudadano. Según el IDRD, la obra impacta de manera directa a más de 377.000 habitantes de la localidad Rafael Uribe Uribe.
Además del componente deportivo, el parque fue transformado como un espacio recreativo integral. La renovación incluyó canchas sintéticas, zonas infantiles, gimnasios al aire libre y un sistema de iluminación que permite ampliar el uso del escenario hasta las 10:00 p.m., un cambio clave frente al horario tradicional.
Parque Pijaos: Inversión, obras y capacidad operativa
Las obras ejecutadas contemplaron la demolición y construcción de una nueva cancha de baloncesto, el mantenimiento general de otras canchas existentes y el reemplazo de la grama sintética, ahora con caucho reciclado, un material que reduce el impacto ambiental y mejora la durabilidad. También se realizó mantenimiento de arcos, instalación de mallas de rebote y modernización completa de la infraestructura eléctrica.
Uno de los cambios más relevantes fue la instalación de 36 luminarias LED, que mejoran la visibilidad nocturna y refuerzan la seguridad del entorno. De acuerdo con el IDRD, esta tecnología permite ampliar el horario de funcionamiento del parque y aumentar la rotación de usuarios sin comprometer las condiciones del escenario.
Como comparación, mientras El Campín concentra partidos de primera división y eventos masivos, y Techo es el principal escenario del Torneo BetPlay en la ciudad, Pijaos se convertirá en una alternativa para descentralizar el fútbol profesional y acercarlo a zonas residenciales con alta densidad poblacional.
¿Un nuevo estadio para el Torneo BetPlay en Bogotá?
La adecuación de Pijaos responde a una necesidad estructural del fútbol colombiano: contar con más canchas habilitadas para la competencia profesional. En 2025, el Torneo BetPlay tuvo 16 clubes participantes y una alta rotación de sedes, lo que ha obligado a compartir escenarios y ajustar calendarios.
Recomendado: Ya hay fecha para que inicie la construcción del estadio que reemplazará a El Campín
Como dato clave, Rafael Uribe Uribe se convierte en una de las pocas localidades de Bogotá con un escenario apto para fútbol profesional, lo que puede dinamizar la economía local en días de partido, desde comercio barrial hasta transporte y servicios.