Ya hay fecha para que inicie la construcción del estadio que reemplazará a El Campín

La construcción del nuevo estadio de Bogotá ya tiene fecha oficial de arranque. Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), confirmó que las obras comenzarán el 1 de marzo de 2026, marcando el inicio de uno de los proyectos de infraestructura deportiva más relevantes del país en la última década.
El cronograma, definido junto con la Alcaldía de Bogotá y la firma privada Sencia, establece que el escenario estará terminado el 29 de diciembre de 2027, tras un periodo de 22 meses de construcción. Este plazo representa una reducción cercana a un año frente a las proyecciones iniciales del proyecto bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).
Desde el Distrito se confirmó que la ejecución del proyecto no interrumpirá el calendario deportivo ni de eventos de la ciudad. Durante todo el proceso, el actual estadio Nemesio Camacho El Campín seguirá operando con normalidad, un punto clave para Millonarios y Santa Fe, así como para conciertos y espectáculos masivos.
La confirmación del inicio de obras despeja una de las principales dudas alrededor del proyecto y fija un horizonte claro para la renovación del principal escenario deportivo de la capital, con impacto directo en la economía del deporte, el entretenimiento y el turismo urbano.
¿Un estadio con cronograma definido y obras sin pausa?
El periodo de 22 meses, entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, se considera ajustado para un estadio de gran escala. La curiosidad técnica del proyecto es que la nueva estructura se levantará mientras el actual Campín continúa en funcionamiento, una logística poco común en América Latina y comparable con remodelaciones parciales realizadas en estadios europeos.
La ubicación del nuevo estadio se desplazará hacia el costado oriental del complejo deportivo, en el área donde hoy funcionan las canchas de tenis, alejándose del frente de la Avenida NQS.
El nuevo estadio tendrá una capacidad superior a 50.000 espectadores, lo que lo convertirá en el primer escenario de Colombia en cumplir de forma integral con la normativa NSR-10 y con las exigencias técnicas de la FIFA en materia de seguridad y visibilidad.
El diseño contempla grama híbrida de última generación, tecnología utilizada en ligas como la Premier League y LaLiga, además de una cubierta retráctil, inédita en el país, apoyada por un sistema meteorológico para garantizar la continuidad de los eventos.
Recomendado: El nuevo estadio de Bogotá necesitará para su construcción casi US$250 millones más que el mítico San Siro
Más allá del fútbol, el proyecto incluye un auditorio filarmónico para más de 2.000 personas, zonas comerciales, restaurantes y hotel, consolidando al nuevo estadio como un complejo urbano multipropósito que operará de manera permanente y no solo en días de partido.