Tadej Pogačar no solo domina el ciclismo mundial. El esloveno ha alcanzado un poder económico tan extraordinario que su salario supera lo que equipos profesionales completos destinan a pagar a sus corredores. Pero su negocio ya no termina en las competencias: también genera ingresos con productos exclusivos, patrocinios y una marca comercial propia.
En 2026, el cinco veces campeón del Tour de Francia encabeza la clasificación de los ciclistas mejor pagados del planeta, con ingresos estimados de 12,8 millones de euros.
Su contrato con UAE Team Emirates-XRG representa aproximadamente ocho millones de euros anuales, a los que se suman bonificaciones deportivas, acuerdos publicitarios y negocios asociados a su imagen.
Pogačar gana más que plantillas completas del ciclismo mundial
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La dimensión de su contrato resulta todavía más sorprendente al compararlo con otros equipos del circuito.
Una investigación publicada por Cyclingnews en abril de 2025 reveló que el salario anual de Pogačar, calculado entonces en 8,2 millones de euros, superaba individualmente el gasto salarial de las plantillas de siete equipos WorldTour durante 2024.
Es decir, un solo corredor cobraba más que cada uno de esos siete equipos por separado para pagar a aproximadamente 30 ciclistas.
El contraste también aparece frente a sus principales rivales. Remco Evenepoel percibe unos 6,5 millones de euros anuales, mientras Jonas Vingegaard y Mathieu van der Poel rondan los cinco millones, según estimaciones del sector.
El contrato de Pogačar incluye además una cláusula de rescisión de 200 millones de euros y se extiende hasta 2030, una muestra de la importancia económica que tiene para su equipo.
Bicicletas de lujo, productos propios y una marca comercial
Fuera de las carreteras, el esloveno desarrolla otra fuente de ingresos mediante la explotación comercial de su imagen.
En febrero de 2026 quedó registrada en la Unión Europea su marca POGI, que protege su nombre comercial en diferentes categorías de productos y servicios.
Uno de sus negocios más llamativos está relacionado con Colnago, fabricante italiano que lanzó una edición limitada de 300 bicicletas valoradas en 17.000 euros cada una. La colección se agotó, generando ventas superiores a cinco millones de euros para la marca.
Pogačar recibe regalías por determinados productos asociados a su imagen, aunque no se ha divulgado cuánto obtuvo específicamente por esas bicicletas.
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También comercializa ropa y accesorios mediante su tienda oficial. Los ingresos vinculados al merchandising se estiman alrededor de un millón de euros anual, mientras sus patrocinios personales alcanzan aproximadamente 2,5 millones.
Su imagen también llegó a la relojería de lujo: Richard Mille y Colnago presentaron en 2026 un reloj de edición limitada, con apenas 50 unidades y un precio cercano al millón de dólares.