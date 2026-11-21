Ferrari sigue demostrando que su poder económico en la Fórmula 1 no depende exclusivamente de los resultados deportivos. Aunque acumula 18 años sin conquistar el Mundial de Constructores, la escudería italiana se mantiene como la más valiosa de la categoría, con una valoración estimada de US$9.500 millones, según el informe publicado por Forbes.
La cifra representa un crecimiento del 46 % frente a 2025 y consolida a Ferrari como una de las propiedades deportivas más importantes del automovilismo mundial. Su último campeonato de constructores llegó en 2008, mientras que su última corona de pilotos fue conquistada por Kimi Räikkönen en 2007, dos sequías que contrastan con la fortaleza comercial de la marca.
La escudería italiana continúa aprovechando su historia, reconocimiento internacional y capacidad para atraer patrocinadores. A pesar de los títulos conseguidos por competidores como Mercedes, Red Bull y McLaren durante los últimos años, Ferrari conserva una posición privilegiada en términos de valoración empresarial.
Ferrari supera a Mercedes pese a sus resultados deportivos
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El informe de Forbes ubica a Mercedes como la segunda escudería más valiosa de la Fórmula 1, con US$9.200 millones, apenas US$300 millones menos que Ferrari. La estructura alemana, que conquistó el Mundial de Constructores de 2026, aumentó su valoración un 53 % frente al año anterior.
Sin embargo, Mercedes presenta mejores resultados financieros operativos. Durante 2025 registró ingresos estimados de US$855 millones y ganancias operativas de US$225 millones, mientras que Ferrari alcanzó una facturación de US$850 millones y beneficios operativos de US$160 millones.
Esta diferencia evidencia que el valor de una escudería no responde únicamente a sus ingresos, utilidades o campeonatos, sino también a factores como su posicionamiento comercial, reconocimiento de marca y atractivo para potenciales inversionistas.
Detrás de las dos primeras aparece McLaren, valorada en US$7.600 millones, seguida de Red Bull Racing, con US$6.600 millones, y Aston Martin, que alcanza los US$4.750 millones.
¿Por qué las escuderías de Fórmula 1 valen cada vez más?
El crecimiento de Ferrari forma parte de una tendencia generalizada. Según Forbes, las once escuderías de la Fórmula 1 tienen actualmente una valoración promedio de US$5.200 millones, un incremento del 47 % frente a los US$3.600 millones registrados en 2025.
Uno de los factores que explica este fenómeno es el límite presupuestario introducido en 2021, que ha permitido controlar parte de los gastos de los equipos y mejorar sus perspectivas financieras. A esto se suman el crecimiento de los ingresos comerciales, los patrocinios y el interés de inversionistas por adquirir participaciones en las estructuras.
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El negocio también se beneficia de la expansión internacional de la Fórmula 1 y de la limitada cantidad de equipos disponibles para invertir.
En este escenario, Ferrari mantiene una ventaja construida durante décadas. La escudería italiana continúa siendo la más valiosa de la parrilla, incluso cuando sus principales competidores han acumulado los títulos que le han resultado esquivos desde 2008.