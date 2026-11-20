La disputa por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano sumó un nuevo capítulo este viernes 20 de noviembre. Caracol Televisión desmintió públicamente las versiones sobre una posible alianza con Win Sports y su plataforma Ditu, justo cuando se aproxima el vencimiento del plazo para definir quién transmitirá los campeonatos nacionales desde 2027.
A través de su cuenta oficial de X, la compañía rechazó las informaciones que circularon durante las últimas horas sobre su presunta participación en una propuesta conjunta para conservar los derechos audiovisuales.
«La información que circula sobre una supuesta alianza entre Caracol Televisión, Ditu y Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol colombiano es falsa», aseguró la empresa.
Recibe el negocio del deporte en tu correo
Además, precisó que ninguna de sus dos marcas participa en la alianza mencionada en dichas publicaciones e invitó a consultar fuentes oficiales antes de difundir información.
El pronunciamiento surgió después de que los periodistas Germán Arango y Alejandro Pino Calad abordaran, durante el programa La Titular, una posible contraoferta de Win Sports por los derechos del fútbol colombiano.
En ese espacio, Pino Calad señaló que Caracol Televisión estaría negociando una alianza con el canal deportivo, en la que también participaría Ditu, su plataforma digital.
La versión también había sido cuestionada por Carlos Antonio Vélez, quien negó la existencia de esa sociedad y sostuvo que Win Sports tendría capacidad económica para competir por los derechos sin nuevos aliados.
Jesurún explica qué pasará con los derechos de televisión del FPC
Mientras se multiplican las versiones, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, entregó detalles sobre el procedimiento que seguirá la Dimayor.
El dirigente confirmó que Win Sports tiene plazo hasta el sábado 21 para ejercer su derecho contractual de preferencia e igualar una oferta presentada por un tercero.
«Si igualan, seguirán; si no igualan, Dimayor tendrá que ponerse a negociar con el nuevo oferente», explicó Jesurún ante los medios de comunicación.
También señaló que el asunto deberá definirse en una asamblea de la Dimayor, sin anticipar cuál será el resultado de las negociaciones.
Win Sports habría presentado una contraoferta millonaria
En medio de la controversia, Blu Radio informó este viernes que Win Sports ya habría presentado una contrapropuesta que igualaría y superaría ligeramente los US$90 millones anuales atribuidos a la oferta externa.
Según ese reporte, el movimiento permitiría al canal mantener sus posibilidades de continuar con las transmisiones, aunque todavía está pendiente una ratificación oficial.
Actualmente, Win Sports mantiene los derechos del campeonato colombiano mediante un contrato que finalizará el 31 de diciembre de 2026.
De concretarse un acuerdo cercano a los US$90 millones anuales, el negocio representaría un incremento considerable frente a los entre US$55 millones y US$60 millones que, según reportes periodísticos, se pagan actualmente por temporada.
Recomendado: La millonaria cifra que pagaría Win Sports para seguir con los derechos de transmisión del fútbol colombiano
La negociación también genera interrogantes sobre una eventual modificación de las tarifas para los suscriptores y la distribución de los ingresos entre los clubes.
Por ahora, Caracol descartó su participación en la alianza mencionada, mientras la decisión definitiva sobre los derechos audiovisuales continúa en manos de la Dimayor.