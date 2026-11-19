La FIFA prepara uno de los mayores negocios de derechos audiovisuales de su historia. Las transmisiones de los Mundiales masculinos de 2030 y 2034 en Estados Unidos podrían alcanzar un valor conjunto de hasta US$4.000 millones, en una negociación que ha despertado el interés de gigantes como Netflix, Fox y Amazon.
Según Bloomberg, el organismo espera obtener al menos US$2.000 millones por el Mundial 2030, mientras que los derechos de la edición de 2034 podrían aportar entre US$1.000 millones y US$1.500 millones adicionales.
La convocatoria, que también comprende Puerto Rico, contempla inicialmente los derechos de 2030, con la posibilidad de presentar ofertas por el torneo de 2034. El plazo para entregar las primeras propuestas vence este jueves 19 de noviembre.
Netflix y Fox buscan quedarse con el negocio de los Mundiales
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Entre las compañías interesadas aparecen Netflix, Amazon, YouTube y Fox, actual poseedor de los derechos de transmisión en inglés del Mundial en territorio estadounidense.
Netflix llega a esta negociación con una presencia creciente en el fútbol internacional. La plataforma ya adquirió los derechos del Mundial femenino de 2027 y 2031 en Estados Unidos y también aseguró la transmisión del Mundial masculino de 2030 en España y Andorra.
Por su parte, Fox busca mantener una competición que ha formado parte de su programación deportiva durante las últimas tres ediciones.
El Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, estableció nuevos registros de audiencia. Según cifras divulgadas por la FIFA, el torneo promedió 13,5 millones de espectadores por partido en Estados Unidos, entre televisión tradicional y plataformas digitales, un crecimiento del 166 % frente a Qatar 2022.
Estos resultados fortalecen el atractivo comercial del torneo para las cadenas interesadas en adquirir sus derechos.
Skydance, ESPN y Apple se retiran de la negociación
La disputa también registra importantes bajas. Bloomberg informó que Skydance y ESPN decidieron no presentar ofertas, mientras que CNBC señaló que Apple tampoco participará.
En el caso de Skydance, la decisión llega después de su fusión con Warner Bros. Discovery, una operación valorada en aproximadamente US$110.000 millones.
La compañía enfrenta una deuda cercana a US$80.000 millones y busca reducir gastos en US$6.000 millones, circunstancias que condicionan sus inversiones en nuevos derechos deportivos.
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ESPN también descartó competir por los derechos debido a las elevadas cifras de la negociación y las dificultades que representan los horarios de los torneos para las audiencias estadounidenses.
El Mundial 2030 se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, mientras que Arabia Saudita organizará la edición de 2034.
Por ahora, la FIFA no ha anunciado ningún adjudicatario. El proceso determinará qué compañías transmitirán los próximos Mundiales en uno de los mercados audiovisuales más importantes del planeta.