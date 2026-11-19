La presidencia de la FIFA tendrá una disputa electoral que podría poner fin a más de una década de liderazgo de Gianni Infantino. El máximo organismo del fútbol mundial confirmó este jueves 19 de noviembre que recibió tres candidaturas para las elecciones de 2027, en las que el actual mandatario enfrentará al francés Philippe Diallo y al japonés Kohzo Tashima.
La votación se realizará el 18 de marzo de 2027 durante el 77.º Congreso de la FIFA, en Rabat, Marruecos. Será la primera vez que Infantino enfrente oposición electoral desde su llegada al cargo en 2016, luego de haber sido reelegido sin contrincantes en 2019 y 2023.
El proceso llega en un momento de tensiones entre la dirigencia de la FIFA y varias federaciones internacionales, especialmente europeas, por las decisiones comerciales y administrativas adoptadas durante los últimos meses.
¿Quiénes buscan quitarle la presidencia de la FIFA a Infantino?
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El principal rival del dirigente suizo es Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol desde 2023, quien cuenta con el respaldo de asociaciones nacionales representadas en los órganos directivos de la UEFA.
Su candidatura tomó fuerza después de que varias federaciones europeas retiraran su apoyo a Infantino, cuestionando el rumbo institucional y las decisiones económicas del organismo.
El tercer aspirante es Kohzo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA. El dirigente asiático, con una extensa trayectoria administrativa, anunció su intención de competir a comienzos de noviembre.
Infantino, de 56 años, buscará extender su mandato hasta 2031. Durante su administración impulsó la ampliación del Mundial masculino de 32 a 48 selecciones, el crecimiento de las competiciones internacionales y mayores recursos para el desarrollo del fútbol.
El millonario negocio que desató la disputa por la FIFA
Uno de los principales detonantes del enfrentamiento fue el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que contemplaba incorporar inversionistas privados al negocio de las principales competiciones internacionales.
Según información divulgada por Associated Press, la propuesta incluía una inversión de aproximadamente US$4.200 millones a cambio de una participación superior al 20 % en una nueva estructura comercial vinculada a los torneos de la FIFA.
El proyecto, posteriormente descartado, provocó cuestionamientos sobre la transparencia y el control de los ingresos generados por competiciones como la Copa del Mundo.
Las tensiones también reflejan diferencias sobre la expansión de los torneos y la distribución de recursos entre las federaciones. Mientras sus críticos cuestionan la concentración de decisiones, Infantino conserva importantes respaldos internacionales y ha planteado aumentar la financiación destinada a las asociaciones miembro.
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¿Cómo se elegirá al próximo presidente de la FIFA?
Las 211 federaciones miembro participarán en el proceso electoral, en el que cada una dispone de un voto. Para ganar en primera vuelta, un candidato deberá alcanzar dos tercios de los votos válidos emitidos.
Sin embargo, las tres candidaturas todavía deben superar la revisión de la comisión electoral de la FIFA, que verificará los requisitos de elegibilidad e integridad.
La organización comunicará la lista definitiva de aspirantes a más tardar el 18 de febrero de 2027, un mes antes de las elecciones que definirán quién dirigirá el negocio del fútbol mundial durante los próximos cuatro años.