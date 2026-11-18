El US Open consolidó su posición como uno de los grandes negocios del tenis mundial tras alcanzar ingresos récord de US$637,9 millones en 2025, un crecimiento del 14 % frente a los US$559,7 millones registrados en 2024, según los estados financieros de la Federación Estadounidense de Tenis (USTA).
El último Grand Slam de la temporada, disputado en Nueva York, también reportó gastos operativos por US$324,6 millones, lo que dejó un resultado positivo de US$313,3 millones. Esta cifra equivale aproximadamente al 49 % de la facturación total del campeonato.
El peso económico del torneo resulta determinante para la USTA, una organización sin ánimo de lucro que obtuvo ingresos superiores a US$707 millones durante el ejercicio. De ese total, cerca del 90 % correspondió al US Open, cuya facturación se ha más que duplicado desde 2016.
La boletería impulsa los ingresos del US Open
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Una de las principales fuentes de crecimiento fue la venta de entradas, que generó US$252,2 millones en 2025, un aumento del 21 % frente a los US$208,5 millones del año anterior. Este segmento representó cerca del 40 % de los ingresos del torneo.
El incremento estuvo acompañado de un nuevo récord de asistencia. Según cifras oficiales de la USTA, el campeonato recibió 1.144.562 espectadores durante sus tres semanas de actividades, un 9 % más que en 2024.
El negocio también creció mediante la comercialización de productos oficiales y licencias, cuyos ingresos alcanzaron US$17,2 millones, un incremento del 43 % interanual.
A esto se suma su contrato de derechos audiovisuales con ESPN, extendido hasta 2037 por US$2.040 millones, equivalentes a US$170 millones anuales.
La expansión comercial continuará con la remodelación del complejo de Flushing Meadows, una inversión de US$800 millones que contempla mejoras en el estadio Arthur Ashe, nuevas experiencias premium y espacios para los jugadores, con finalización prevista para 2027.
¿Cuánto dinero reciben los tenistas del US Open?
El crecimiento financiero también ha reactivado el debate sobre la distribución de los ingresos entre los participantes. Durante 2025, el US Open destinó US$90 millones a compensaciones para los jugadores, equivalentes aproximadamente al 14 % de su facturación.
Aunque esta cantidad representó un aumento del 20 % respecto a 2024, todavía se encuentra por debajo del objetivo del 22 % de participación en los ingresos que los tenistas buscan alcanzar para 2030.
En la edición de 2026, la organización elevó las compensaciones a US$108 millones, la mayor bolsa económica entregada en la historia del tenis.
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Los campeones individuales de esa edición recibieron US$5,5 millones cada uno, frente a los US$5 millones otorgados en 2025.
Además de incrementar los premios, la USTA creó un consejo asesor integrado por jugadores para abordar asuntos relacionados con sus condiciones económicas y profesionales, en medio de las conversaciones sobre el reparto de los recursos generados por los Grand Slams.