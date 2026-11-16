Gatorade invirtió $150 millones en una cancha en Cali y proyecta nuevos escenarios deportivos en Colombia

Gatorade destinó alrededor de $150 millones a la intervención de un escenario deportivo en Cali, inaugurado el viernes 13 de noviembre en alianza con la Alcaldía de la ciudad. El proyecto forma parte de Estadios del Barrio, una iniciativa que la marca de PepsiCo desarrolla desde 2021 y que busca ampliar el acceso a instalaciones para la práctica deportiva en distintas regiones de Colombia.
La compañía también estudia nuevas intervenciones en el país, mientras el programa acumula más de 90.000 deportistas impactados, según cifras reveladas por Santiago Escobar, director de Franquicia de PepsiCo Bebidas Colombia, en entrevista con Valora Sports durante la inauguración.
“La inversión que estamos haciendo hoy en Cali está alrededor de los $150 millones”, aseguró el ejecutivo, quien explicó que los proyectos se desarrollan mediante acuerdos con alcaldías y gobernaciones para recuperar espacios destinados a niños y jóvenes.
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La nueva instalación, dirigida a más de 450 personas, cuenta con espacios para fútbol y voleibol. Su oferta comunitaria también contempla escuelas deportivas de boxeo y otras actividades recreativas, con participación de niños, jóvenes y adultos mayores.
Gatorade proyecta nuevas inversiones en infraestructura deportiva
La recuperación de estos escenarios se desarrolla mediante alianzas entre Gatorade y las administraciones locales. La compañía financia las adecuaciones y entrega las instalaciones, mientras que el mantenimiento posterior queda a cargo de las autoridades municipales, según explicó Escobar.
“La idea es que ya después de entregar el espacio, la alcaldía a través de todas las secciones que tiene en la ciudad pueda darle mantenimiento y pueda proteger y cuidar los espacios”, señaló el directivo.
La iniciativa comenzó en 2021 con la adecuación de dos canchas en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Durante 2022 se extendió a Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, donde Gatorade realizó trabajos de nivelación y recuperación de pisos, pintura, adecuación de graderías e instalación de implementos deportivos.
En diciembre de 2023 se desarrollaron nuevas intervenciones en Cartagena y en Itagüí, Antioquia. Estas obras incluyeron la recuperación de canchas múltiples y la dotación de materiales para facilitar las actividades de escuelas deportivas y comunidades locales.
Otro de los proyectos se realizó en Barrancas, La Guajira, donde Gatorade se vinculó con la Fundación Luis Díaz Sembrando Esperanza para entregar una cancha de fútbol destinada a niños y jóvenes. La intervención, presentada en diciembre de 2024, se incorporó a las iniciativas deportivas que desarrolla la fundación del futbolista colombiano en su municipio natal.
Tras la inauguración en Cali, Escobar confirmó que la compañía analiza alternativas para continuar ampliando el programa, aunque todavía no existen anuncios sobre nuevas inversiones aprobadas. “Estamos viendo opciones con las alcaldías y las gobernaciones de Antioquia. ¿Y por qué no también tener una segunda cancha en Cali? Sería espectacular también”, afirmó.
Estadios del Barrio también tiene presencia en Guatemala y Argentina. En Colombia, Gatorade mantiene además patrocinios y vínculos con diferentes disciplinas, entre ellas fútbol, boxeo y ciclismo, así como su alianza con la Selección Colombia.
Más de 90.000 deportistas impactados por el programa
El alcance acumulado de Estadios del Barrio fue otro de los datos entregados por PepsiCo durante la inauguración. Según Escobar, las intervenciones realizadas desde 2021 han beneficiado a miles de personas que utilizan estos escenarios para entrenar y desarrollar sus actividades deportivas.
“Hemos impactado más de 90.000 deportistas”, aseguró el ejecutivo, quien destacó que uno de los propósitos de la iniciativa es acompañar a jóvenes que aspiran a desarrollar una carrera profesional en el deporte.
La intervención en Cali también se incorpora a los esfuerzos de recuperación de infraestructura pública que adelanta la administración municipal. De acuerdo con cifras presentadas por el alcalde Alejandro Eder, la ciudad dispone de 609 escenarios deportivos, de los cuales 562 son comunitarios.
Durante la inauguración, el secretario del Deporte y la Recreación de Cali, Alexander Camacho, destacó que la administración acompañará a la comunidad en el cuidado y aprovechamiento del espacio, que permanecerá abierto para las actividades de sus habitantes.
La participación de Gatorade en este proyecto se suma a las intervenciones realizadas durante los últimos años mediante acuerdos con autoridades locales y organizaciones comunitarias.
Suku, el artista caleño que diseñó un balón exclusivo para la inauguración
La inauguración también incluyó la presentación de Tardes Caleñas, un balón creado especialmente para el nuevo escenario por el diseñador, ilustrador y muralista caleño Felipe Barahona, conocido artísticamente como Suku.
La pieza incorpora elementos representativos de Cali, entre ellos las flores de guayacán, utilizadas por el artista como símbolo de resiliencia y recuperación. Su diseño surgió de una investigación sobre los paisajes, colores y manifestaciones culturales de la ciudad.
Barahona explicó que fue seleccionado mediante un proceso de búsqueda de artistas locales en redes sociales. Gatorade identificó a tres candidatos y posteriormente realizó una votación interna en la que eligió su propuesta.
El diseñador también destacó las condiciones económicas de la colaboración, pues la compañía aceptó el valor que presentó por su trabajo artístico. Para Suku, ese reconocimiento fue uno de los aspectos más satisfactorios de su participación en el proyecto.
La creación del balón le permitió explorar símbolos que habitualmente no incorpora en sus trabajos. Durante el proceso investigó diferentes elementos culturales de Cali, seleccionó los más representativos y los integró en una propuesta concebida específicamente para la inauguración.
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La colaboración se suma a la experiencia del muralista en proyectos sociales y comunitarios, un campo en el que ha desarrollado parte de su trabajo artístico y que considera fundamental para acercar sus creaciones a diferentes públicos.
Con la entrega del escenario en Cali, Gatorade amplió la presencia de Estadios del Barrio en Colombia, mientras evalúa nuevas intervenciones que dependerán de los acuerdos que pueda establecer con las administraciones locales.