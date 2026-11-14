Lay’s llega a la Copa Libertadores con un patrocinio hasta 2030 y amplía su negocio en el fútbol

La Copa Libertadores sumará un nuevo patrocinador internacional. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció un acuerdo con Lay’s, la marca de papas fritas de PepsiCo, que se incorporará al grupo de empresas que respaldan comercialmente el principal torneo de clubes de Sudamérica.
El patrocinio comenzará en 2027 y se extenderá hasta 2030, según informó el medio brasileño Meio & Mensagem. La alianza permitirá a Lay’s fortalecer su presencia en el mercado sudamericano y ampliar una estrategia comercial que ya incluye algunas de las competiciones más importantes del fútbol mundial.
El acuerdo se desarrollará bajo la campaña global No Lay’s, No Game, lanzada en 2023 para vincular el consumo de sus productos con la experiencia de los aficionados durante los partidos.
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Gonzalo Muente, director de Marketing de PepsiCo Foods para América Latina, explicó que la Libertadores representa una oportunidad para acercarse a los consumidores de una región donde el fútbol tiene una enorme importancia cultural.
La marca buscará aprovechar tanto los partidos como las reuniones de aficionados para desarrollar campañas publicitarias y experiencias comerciales vinculadas a la competición.
Lay’s suma la Copa Libertadores a sus patrocinios en Champions League y Mundiales
La llegada de Lay’s al fútbol sudamericano forma parte de una estrategia internacional que PepsiCo viene desarrollando desde hace más de una década.
La compañía mantiene una relación comercial con la UEFA Champions League desde 2015, mientras que en 2024 anunció un acuerdo con la FIFA para patrocinar el Mundial masculino de 2026 y el Mundial femenino de 2027.
Esta última alianza representó una ampliación de su participación en las competiciones de selecciones, después de haber estado presente en Qatar 2022 como patrocinador regional y en el Mundial femenino de 2023 como patrocinador del torneo.
En abril de 2025, PepsiCo también renovó hasta 2030 su acuerdo con el fútbol femenino de la UEFA, que contempla la participación de Lay’s, Pepsi y Gatorade en diferentes competiciones.
En Sudamérica, la marca ya tenía presencia mediante otros acuerdos. En febrero de 2026 fue anunciada como patrocinador principal de la Liga Profesional de Argentina para las temporadas 2026, 2027 y 2028.
Así, la Libertadores se incorpora a una cartera comercial que abarca fútbol de clubes, selecciones nacionales y competiciones femeninas.
¿Qué representa la llegada de Lay’s para el negocio de la Libertadores?
Para la Conmebol, el acuerdo representa la incorporación de otra marca internacional a su estructura de patrocinadores, en la que también participan compañías como Mastercard, Coca-Cola, Hyundai, Mercado Libre y TCL.
La Libertadores ofrece una plataforma de exposición regional que comprende clubes de diez países, partidos en más de 70 ciudades y 155 encuentros por temporada.
Este alcance permite a las empresas desarrollar campañas comerciales en distintos mercados, aprovechar la exposición televisiva y establecer vínculos con los aficionados de los equipos participantes.
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Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, destacó que el acuerdo fortalece la proyección internacional del fútbol sudamericano y su relación con marcas globales.
El contrato también amplía la presencia de PepsiCo en el negocio deportivo, donde sus productos participan en campañas de patrocinio, activaciones comerciales y experiencias dirigidas a los consumidores.