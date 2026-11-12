Independiente Medellín está en venta: su presidente confirma dos negociaciones abiertas

Independiente Medellín mantiene conversaciones con posibles inversionistas para concretar un cambio de propietarios. Daniel Ossa, presidente de la institución, confirmó que existen dos frentes de negociación abiertos y reconoció que el equipo necesita nuevos inversionistas para impulsar su crecimiento.
En entrevista con el programa Planeta Fútbol, de RCN, el directivo explicó que la posibilidad de vender el club no es reciente, aunque las versiones que han circulado durante los últimos días volvieron a poner el tema en el centro de la discusión.
«La gente lo ha hecho ver como una gran noticia, pero para nosotros no lo es. Nunca hemos cerrado las puertas para estas posibilidades», manifestó Ossa. El presidente también reconoció que considera conveniente una renovación en la estructura de propiedad del conjunto antioqueño, cuyo máximo accionista es el empresario Raúl Giraldo desde 2014.
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«El equipo merece un nuevo aire, unas personas que vengan frescas», aseguró el dirigente, quien agregó que durante los últimos años han sostenido conversaciones con diferentes interesados.
¿Qué se sabe de las negociaciones para vender al Medellín?
Ossa reveló que actualmente existen dos frentes de negociación y explicó que los posibles compradores han tenido acceso a información sobre el funcionamiento financiero y administrativo de la institución. Entre los documentos examinados se encuentran contratos e ingresos futuros, además de otros aspectos relacionados con la operación del equipo.
El dirigente señaló que estos procesos requieren tiempo, pues los interesados deben evaluar la viabilidad económica de una eventual adquisición. También explicó que las conversaciones están sujetas a acuerdos de confidencialidad.
En algunos casos, las negociaciones anteriores no prosperaron porque los potenciales inversionistas desistieron o reconocieron que no contaban con los recursos necesarios para comprar el club.
Por esa razón, aunque existen acercamientos, todavía no hay una operación cerrada ni una fecha definida para concretar el cambio de propietarios.
Los antecedentes de una posible venta del Medellín
Las declaraciones se producen después de que circularan versiones sobre una supuesta adquisición del equipo por parte de inversionistas vinculados con los artistas J Balvin, Ryan Castro y DJ Pope.
Sin embargo, El Colombiano informó, citando fuentes directivas de la institución, que ninguno de los tres artistas se había acercado directamente al club para consultar por su valor.
El interés por encontrar compradores tampoco es nuevo. En enero de 2021, cuando Ossa fue designado presidente ejecutivo, el propio club informó oficialmente que el dirigente lideraba un proceso para vender la participación de su principal accionista.
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El Medellín continúa bajo el control de Raúl Giraldo, quien adquirió la mayor participación accionaria en 2014, cuando la institución atravesaba dificultades financieras. Los activos del equipo, incluidos derechos deportivos e infraestructura superan los US$40 millones. Esa cifra no corresponde necesariamente al precio de una eventual venta, que no ha sido divulgado.
De concretarse una operación, representaría un cambio en la estructura de propiedad de uno de los clubes históricos del fútbol colombiano. Entretanto, Ossa aseguró que cualquier acuerdo definitivo será comunicado oficialmente por la institución.