Santa Fe anuncia nuevo patrocinio con una marca china de vehículos que busca crecer en Colombia

Independiente Santa Fe anunció la incorporación de Jetour como nuevo patrocinador oficial, una alianza con la que el conjunto capitalino amplía su portafolio comercial y suma a una marca automotriz china que viene fortaleciendo su presencia en el mercado colombiano.
El club confirmó el acuerdo mediante sus canales oficiales con un mensaje de bienvenida: “¡Presentamos a Jetour como nuevo patrocinador oficial de El Primer Campeón!”. La publicación estuvo acompañada de una imagen de la compañía y una invitación a seguir creciendo juntos, aunque no se dieron a conocer detalles sobre la duración del contrato ni su valor económico.
Jetour, la marca china que llega a Independiente Santa Fe
Fundada en 2018 y perteneciente al grupo Chery Holding, Jetour se ha especializado en la fabricación y comercialización de vehículos deportivos utilitarios (SUV), con una estrategia de expansión que le ha permitido llegar a más de 100 mercados internacionales.
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Durante 2025, la compañía comercializó 622.590 vehículos en todo el mundo, un crecimiento del 9,5 % frente al año anterior. Además, superó los 2,15 millones de unidades vendidas desde su creación, cifras que reflejan el crecimiento de una empresa con menos de una década de trayectoria.
En Colombia, Jetour opera a través de Autocom, compañía encargada de su representación comercial y respaldo posventa. Su portafolio incluye referencias como X70, Dashing y T2, con las que busca ganar participación en el segmento de camionetas SUV.
La compañía también ha fortalecido su presencia en el deporte internacional. En septiembre de 2026 anunció un acuerdo con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para convertirse en proveedor oficial de vehículos de la Copa del Mundo de 2027, que se disputará en Catar. Anteriormente, participó como socio de movilidad de la Copa Árabe de la FIFA 2025, aportando una flota de 400 vehículos para las operaciones del torneo.
Los acuerdos comerciales que fortalece Santa Fe
La vinculación de Jetour se suma a otros movimientos comerciales realizados por Independiente Santa Fe durante 2026, con los que el club ha incorporado empresas de diferentes sectores económicos.
En abril, el equipo anunció el regreso de Aguardiente Néctar como patrocinador oficial, mediante un acuerdo con la Empresa de Licores de Cundinamarca. Un mes antes había presentado, junto con Banco AV Villas y Mastercard, una tarjeta de crédito dirigida a los aficionados del conjunto cardenal.
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Con la llegada de Jetour, Santa Fe incorpora una compañía del sector automotor a su estructura de patrocinadores, mientras la marca china suma una nueva vinculación deportiva en Colombia, después de establecer acuerdos con organizaciones y competiciones internacionales.