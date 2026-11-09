Toto Wolff, el multimillonario que perdió patrocinadores por Antonelli y devolvió a Mercedes a la cima de la Fórmula 1

Toto Wolff volvió a celebrar un campeonato mundial de Fórmula 1. Después de cinco años, Mercedes conquistó su noveno título de Constructores en el Gran Premio de São Paulo, culminando una de las apuestas más arriesgadas del empresario austríaco: reemplazar a Lewis Hamilton por Kimi Antonelli, una decisión que incluso provocó la salida de dos patrocinadores.
Con 652 puntos y una ventaja de 142 sobre Ferrari, las Flechas de Plata igualaron los nueve campeonatos de Williams y quedaron a uno de McLaren. Sin embargo, detrás de este regreso hay una historia empresarial que comenzó mucho antes de que Wolff se convirtiera en uno de los hombres más influyentes del automovilismo.
De abandonar su sueño de ser piloto a construir una fortuna
Nacido en Viena en 1972, Wolff descubrió su pasión por el automovilismo a los 17 años, cuando asistió a una carrera en Nürburgring. Compitió en Fórmula Ford y logró una victoria de categoría en las 24 Horas de Nürburgring de 1994, pero terminó alejándose de las pistas para dedicarse a los negocios.
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En 1998 fundó Marchfifteen, una firma de inversión que inicialmente apostó por empresas tecnológicas. Posteriormente creó Marchsixteen, con la que amplió sus operaciones hacia compañías industriales y negocios vinculados al automovilismo.
Una de sus inversiones fue HWA AG, empresa relacionada con los programas deportivos de Mercedes. También participó en una compañía de representación de pilotos junto al bicampeón mundial Mika Häkkinen.
Su entrada a la Fórmula 1 llegó en 2009, cuando adquirió una participación en Williams. Allí llegó a ocupar el cargo de director ejecutivo antes de dar el salto que transformaría su trayectoria.
En 2013 compró el 30 % de Mercedes y asumió su dirección. Bajo su liderazgo, la escudería conquistó ocho Mundiales de Constructores consecutivos entre 2014 y 2021, una racha sin precedentes en la categoría.
El austríaco pasó de competir como piloto aficionado a dirigir una de las organizaciones más exitosas del automovilismo, mientras sus inversiones y participaciones empresariales multiplicaban su patrimonio.
Mercedes, un negocio valorado en US$6.000 millones
El éxito deportivo también transformó las finanzas de la organización, que pasó de ser un equipo competitivo a convertirse en uno de los activos más valiosos de la Fórmula 1.
En noviembre de 2025, George Kurtz, fundador de CrowdStrike, adquirió una participación minoritaria en la sociedad mediante la cual Wolff mantiene sus acciones. La operación, cuyos términos económicos no fueron divulgados oficialmente, situó la valoración estimada de Mercedes en US$6.000 millones.
Ese mismo año, la compañía registró ingresos cercanos a US$850 millones, incluidos aproximadamente US$557 millones provenientes de patrocinios y licencias comerciales.
Las ganancias netas rondaron los US$169 millones y la escudería distribuyó cerca de US$168 millones en dividendos a sus accionistas.
El crecimiento podría continuar. Según proyecciones publicadas por The Race, el equipo tiene posibilidades de convertirse en el primero de la Fórmula 1 en superar los US$1.000 millones de facturación anual, un objetivo que podría alcanzar desde 2026.
La apuesta por Antonelli que le costó dos patrocinadores
Cuando Hamilton anunció su salida hacia Ferrari, Wolff enfrentó una decisión determinante. Podía contratar a un piloto experimentado o entregar el asiento a Antonelli, un italiano de apenas 18 años que todavía no había debutado en Fórmula 1. Eligió la segunda opción, pese a las dudas que despertaba entre algunos socios comerciales.
En declaraciones a Sky Sports, el directivo reveló que dos patrocinadores abandonaron Mercedes porque no confiaban en el joven italiano. Las empresas, cuyos nombres no fueron revelados, cuestionaban que pudiera reemplazar al siete veces campeón mundial.
Wolff explicó que tomó la decisión prácticamente desde el momento en que Hamilton confirmó su salida. La escudería había seguido el desarrollo de Antonelli en las categorías inferiores y contaba con información que respaldaba su potencial.
El debut del italiano en 2025 estuvo marcado por dificultades, críticas y una prolongada racha sin puntos. Sin embargo, el equipo mantuvo su respaldo.
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La apuesta terminó dando resultados: Antonelli conquistó el Mundial de Pilotos de 2026 con apenas 20 años, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia.
Una semana después, el cuarto puesto de George Russell y el quinto de Antonelli en Brasil aseguraron el campeonato de Constructores, completando el primer doblete mundial de Mercedes desde 2020.
Para Wolff, el noveno título también confirmó el valor de una decisión que inicialmente generó resistencia entre quienes financiaban el negocio. El empresario que abandonó las pistas para dedicarse a invertir volvió a ganar en ellas, esta vez con una nueva generación de pilotos.