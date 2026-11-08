El tenis internacional regresa a Bogotá: la inversión de más de $1.000 millones detrás del Challenger Seguros del Estado

La organización del Challenger Seguros del Estado prepara su segunda edición en Bogotá con una apuesta que va más allá de los resultados deportivos. El torneo, que se disputará del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 en el Club Los Lagartos, representa una inversión superior a $1.000 millones y busca consolidarse como una plataforma para el desarrollo del tenis profesional y la vinculación de empresas privadas.
En entrevista con Valora Sports, Manuel Maté, director del torneo y de IMLA de Colombia, reveló que la realización del certamen exige una importante estructura financiera, destinada principalmente a premios, alojamiento, infraestructura y operación logística.
«Son más de mil millones de pesos que cuesta hacer el evento», aseguró Maté, quien explicó que solamente los premios representan una inversión cercana a $400 millones, mientras que el alojamiento de los participantes supera los $100 millones.
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Estas cifras reflejan la dimensión económica de una competencia que forma parte del circuito ATP Challenger Tour, considerado un escalón fundamental para los tenistas que buscan avanzar hacia los torneos de mayor categoría.
El negocio detrás del Challenger Seguros del Estado
Uno de los principales desafíos de la organización consiste en conseguir los recursos necesarios para financiar el campeonato. Para lograrlo, el modelo depende de las alianzas con compañías interesadas en vincular sus marcas al deporte y aprovechar los espacios comerciales que ofrece el evento.
Maté explicó que el torneo también debe funcionar como una plataforma de comunicación y relacionamiento empresarial, en la que los patrocinadores puedan establecer conexiones con clientes actuales y potenciales. «Las empresas nos tienen que ver como un medio de comunicación, como una forma de llegar a los diferentes clientes», sostuvo el directivo.
Esta estrategia contempla experiencias de marca, actividades comerciales, espacios gastronómicos y propuestas para las familias, con el propósito de convertir la asistencia al torneo en una experiencia que trascienda los encuentros deportivos.
Seguros del Estado será nuevamente el patrocinador principal. Su vicepresidente comercial, Camilo Arciniegas, destacó durante el lanzamiento que la vinculación de la aseguradora responde tanto al respaldo del deporte colombiano como a la posibilidad de generar experiencias de relacionamiento con sus clientes.
«Para nosotros, organizar un torneo de esta categoría significa construir condiciones para que el jugador pueda concentrarse en competir y para que el público se acerque al tenis profesional», afirmó Arciniegas.
La compañía busca aprovechar el certamen para fortalecer su presencia comercial y respaldar una competencia que puede contribuir al crecimiento del tenis profesional en el país.
Premios, puntos ATP y oportunidades para los colombianos
El Challenger Seguros del Estado pertenece a la categoría ATP 75, lo que significa que el campeón de sencillos podrá obtener 75 puntos para el ranking mundial, una cantidad significativa para deportistas que buscan mejorar su clasificación internacional.
Como referencia, la categoría Challenger 75 contempla para 2026 una bolsa de premios de US$107.000, aunque la cifra definitiva correspondiente a la edición bogotana deberá ajustarse a las condiciones oficiales del torneo.
La competencia contará con un cuadro principal de 32 jugadores en sencillos, 16 parejas en dobles y una fase clasificatoria de 24 participantes. Según Maté, se espera la presencia de aproximadamente 80 tenistas profesionales, considerando que algunos competirán en ambas modalidades.
Para los colombianos, el campeonato representa una oportunidad de sumar puntos sin asumir los elevados costos de desplazamiento que implica competir permanentemente en el exterior.
La organización contempla tres invitaciones especiales para el cuadro principal y otras cuatro para la fase clasificatoria, destinadas a jugadores nacionales. También habrá oportunidades de acceso mediante una competencia previa.
Maté explicó que avanzar varias rondas en un Challenger puede mejorar considerablemente las posibilidades de un tenista de ingresar a campeonatos de mayor categoría, donde aumentan tanto los puntos disponibles como los premios económicos.
En ese sentido, la realización de torneos internacionales en Colombia permite reducir parte de los gastos que afrontan los deportistas durante su desarrollo profesional.
Nicolás Mejía, el ejemplo del impacto deportivo
El lanzamiento también contó con la participación virtual de Nicolás Mejía, campeón de la edición de 2025, quien recordó la importancia de haber conseguido su primer título Challenger en territorio colombiano.
El tenista aseguró que aquella victoria representó un impulso para su carrera y contribuyó a fortalecer su confianza para disputar competencias internacionales de mayor exigencia.
Mejía explicó que uno de sus principales aprendizajes consistió en manejar mejor las derrotas y asumir los partidos con una mentalidad más ofensiva, sin detenerse excesivamente en los errores.
Después de aquella conquista, el colombiano destacó sus avances en torneos de mayor categoría y reiteró que uno de sus grandes objetivos es ingresar al grupo de los 100 mejores jugadores del mundo.
Su experiencia fue presentada durante el evento como una muestra de la importancia que pueden tener estas competencias en el desarrollo de los talentos nacionales.
Las figuras del tenis que respaldan el torneo
La presentación reunió también a referentes del tenis latinoamericano como Alejandro Falla, Juan Sebastián Cabal y el venezolano Nicolás Pereira, quienes acompañaron el lanzamiento de la segunda edición.
Falla, quien alcanzó el puesto 48 del ranking ATP en individuales, destacó la importancia de disputar torneos profesionales en Colombia, especialmente por las dificultades económicas que enfrentan los jugadores para financiar sus temporadas internacionales. El extenista colombiano resaltó que estas competencias ofrecen oportunidades deportivas y visibilidad para atraer empresas interesadas en apoyar nuevas generaciones.
Por su parte, Pereira, extenista venezolano y campeón en Bogotá durante su carrera, participó virtualmente y recordó el significado especial que tiene para los jugadores latinoamericanos competir cerca de sus familias y aficionados.
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Cabal, exnúmero uno del mundo en dobles y campeón de Wimbledon y el US Open en 2019 junto a Robert Farah, también se vinculó a la presentación.
Para esta nueva edición, uno de los objetivos de los organizadores será ampliar la divulgación y transmisión de los encuentros dentro y fuera de Colombia, con el fin de aumentar la exposición de los jugadores y las marcas patrocinadoras.
Los partidos podrán seguirse mediante Challenger TV, la plataforma oficial de la ATP, mientras la organización trabaja en fortalecer su difusión.
Con una inversión superior a $1.000 millones, el regreso del Challenger Seguros del Estado plantea una apuesta por consolidar en Bogotá una competencia internacional capaz de conectar el desarrollo deportivo, el patrocinio empresarial y la proyección de los tenistas colombianos.