Revolut apuesta por la Fórmula 1 para su crecimiento: un modelo de negocio más allá del patrocinio

Durante este fin de semana se correrá el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, en el tradicional autódromo de Interlagos, que se ha posicionado como uno de los circuitos más relevantes del calendario de este deporte.
Para esta carrera, Revolut, que en los próximos meses comenzará a operar como banco en Colombia, tendrá una participación especial, pues el Audi Revolut F1 Team lucirá una decoración especial en el Audi R26, inspirada en el patrón geométrico del “Piso Paulista”, presente en los pavimentos de la ciudad natal de su principal piloto, Gabriel Bortoleto.
El diseño lleva ese elemento del paisaje urbano de São Paulo a la carrocería del monoplaza y busca representar “la energía y el dinamismo de una ciudad que tiene una larga relación con el automovilismo”.
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La propuesta también conecta con la participación de Bortoleto en la carrera de casa y con la intención de Revolut de acercar su marca a los consumidores brasileños, como parte de su expansión en varios países de América Latina.
Valora Analitik hizo parte del lanzamiento de la decoración que llevarán los monoplazas, previo al Gran Premio de Brasil, como consolidación de una historia que une las finanzas, el crecimiento de una plataforma financiera y uno de los principales deportes del mundo.
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La historia de Revolut en la Fórmula 1
La entrada de Revolut a la Fórmula 1 respondió a la visibilidad que ofrece uno de los deportes más seguidos del mundo y también hizo parte de una estrategia para integrar sus servicios al negocio deportivo.
La entidad financiera, presente en 40 países y con más 80 millones de clientes, explicó que esta presencia buscaba una plataforma que le permitiera acompañar su crecimiento internacional, conectarse con consumidores de distintos mercados y participar activamente en un negocio deportivo.
La entrada se dio de la mano de Audi, que debutó en la categoría en 2026 en lo que ahora es el Audi Revolut F1 Team, lo que le permitió al neobanco vincularse con un equipo desde el comienzo y no limitarse a patrocinar una estructura que ya estuviera consolidada.
La compañía encontró, además, una historia que se relacionaba con su propio posicionamiento en el sector financiero, es decir, ser un nuevo competidor que busca abrirse espacio frente a actores tradicionales.
La elección de la Fórmula 1 también respondía a su alcance internacional. La entidad financiera consideró que pocas disciplinas deportivas tienen una presencia geográfica tan amplia y coincidente con los mercados en los que opera o pretende entrar.
La compañía explicó que buscaba un deporte que pudiera llevar su marca a los lugares en los que ya tiene presencia y a aquellos donde quiere crecer. Esa coincidencia geográfica era difícil de encontrar en otras disciplinas.
Un equipo de fútbol, por ejemplo, puede tener una gran audiencia, pero su capacidad de conexión internacional depende también de los países en los que tiene mayor reconocimiento, según Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento de Revolut para el sur de Europa y América Latina.
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El patrocinio también es un negocio financiero
La alianza con Audi no se limita a llevar la marca Revolut en el monoplaza. La compañía también participa en la operación financiera del equipo y busca integrarse a su ecosistema empresarial.
Este es uno de los componentes más relevantes de la asociación. El neobanco presta servicios relacionados con la gestión de ingresos, soluciones de pagos y participa en los procesos de nómina.
También lleva clientes empresariales a las carreras para acercarlos a su operación y a los servicios que ofrece. La intención es utilizar el entorno de la Fórmula 1 para desarrollar relaciones comerciales, además de aprovechar la exposición de marca.
La compañía considera que esa integración es una condición fundamental para elegir sus alianzas pues permite encontrar espacios en los que sus productos puedan utilizarse y en los que pueda participar de manera directa.
Brasil, Fórmula 1 y servicios financieros
Zunzunegui explicó a Valora Analitik que la presencia de Gabriel Bortoleto en la escudería fue uno de los factores que hicieron atractiva la posibilidad de patrocinar a Audi y desarrollar una campaña específica para el mercado brasileño.
Bortoleto nació en São Paulo y es uno de los pilotos del Audi Revolut F1 Team, junto con el alemán Nico Hülkenberg. Su participación permite que una alianza internacional tenga también una figura local con la que los consumidores brasileños puedan identificarse.
“Sabíamos que Brasil era estratégico. No es casualidad que sea nuestro mercado de más rápido crecimiento dentro de la región de expansión. Sin embargo, también consideramos importante construir un vínculo con la población local”, señaló Zunzunegui.
El ejecutivo explicó que, cuando apareció la oportunidad de patrocinar a Audi y conocieron el papel que tendría Bortoleto en el equipo, encontraron una ocasión para desarrollar una campaña con él.
La elección también responde a la relación entre la Fórmula 1 y los servicios financieros que ofrece la compañía. Un piloto que viaja constantemente por distintos países puede servir como ejemplo para explicar productos relacionados con pagos internacionales, cambio de divisas y tarjetas.