Nuevo atentado a peaje en Colombia este sábado: van seis ataques en menos de tres meses

Un nuevo atentado se registró en el peaje Mondomo, ubicado sobre la vía que comunica a Popayán con Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. El ataque habría sido perpetrado por disidencias de las Farc mediante el uso de artefactos explosivos lanzados desde drones.
Como consecuencia de la acción, las instalaciones del peaje resultaron afectadas y se habrían reportado varias personas heridas. Con este hecho, se completarían seis atentados contra este tipo de infraestructura en los últimos tres meses.
Uno de estos ataques se registró en el peaje El Bordo, sobre la vía Panamericana, en el tramo Mojarras-Popayán, en el municipio de La Sierra, también en el Cauca. El hecho dejó cinco trabajadores heridos y causó daños en las instalaciones.
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En cuanto al peaje Mondomo, a pesar de los daños registrados, el tráfico por el corredor vial no fue suspendido, debido a que el tramo se encuentra en etapa de construcción. Sin embargo, el consorcio Nuevo Cauca y las autoridades informaron que las labores en la zona fueron suspendidas mientras se adelantan las inspecciones para descartar la presencia de nuevos explosivos.
Estos hechos no serían aislados, sino que harían parte de una cadena de atentados registrados durante las últimas semanas. El diario El Tiempo señaló que el pasado 4 de mayo la Policía desactivó un cilindro bomba en la vereda La Agustina.
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Finalmente, entidades estatales como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), además de la Policía y el Ejército, rechazaron los ataques contra la infraestructura vial, que todavía se encuentra en construcción.