Plan de Desarrollo de De la Espriella incluirá proyectos por $533 billones para inversión público – privada

El próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND) tendrá identificada una cartera de proyectos por cerca de $533 billones, de acuerdo con Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El funcionario aclaró que estos recursos no corresponden exclusivamente al presupuesto público, pues también incluyen aportes del sector privado, inversionistas extranjeros, banca multilateral y regalías.
“Tenemos identificados los proyectos por $533 billones, pero esos recursos no son solo del sector público; ahí confluyen recursos del sector privado, de inversionistas extranjeros, de banca multilateral y de regalías”, explicó Buitrago en el marco de la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía celebrada en Cartagena.
El funcionario también detalló el calendario previsto para la formulación del documento. Según indicó, las bases del Plan Nacional de Desarrollo deben entregarse al Consejo Nacional de Planeación dentro de ocho días, mientras que el articulado se construirá hasta febrero de 2027, mes en el que deberá presentarse ante el Congreso de la República.
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En cuanto a su contenido, Buitrago explicó que el plan estará estructurado alrededor de siete ejes: reconstrucción, “patriotismo constitucional”, milagro social, milagro económico, regiones, modernización del Estado y educación.
El primero estará relacionado con la reconstrucción a partir de la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto. El segundo abarcará asuntos de seguridad, justicia y defensa de las instituciones democráticas. El tercero estará enfocado en mejorar la calidad de vida de los colombianos, mediante mejores servicios públicos y sistemas de salud, dijo.
Por su parte, el eje de “milagro económico” buscará generar condiciones para recuperar la inversión y desarrollar macroproyectos. El componente regional recogerá las iniciativas identificadas durante las visitas a los territorios, mientras que la modernización del Estado tendrá como propósito contar con una administración más pequeña y con menores gastos, para abrir espacio a la inversión privada.
El séptimo eje estará dedicado a la educación y a la transformación del talento humano, con el objetivo de desarrollar nuevas habilidades y capacidades que contribuyan a alcanzar un crecimiento económico de 6 %.
DNP ha terminado cerca de 250 contratos
En la entrevista, el director también se refirió a las medidas de ahorro estatal al interior de la entidad. Buitrago afirmó que existe una instrucción del presidente de terminar los contratos que no presten un servicio.
“Tenemos una instrucción clara del presidente: acabar con todos los contratos que no le prestan ningún servicio ni al DNP ni al país”, señaló.
De acuerdo con el funcionario, la entidad encontró cerca de 1.450 contratos de prestación de servicios y ha terminado alrededor de 250. Añadió que el DNP continuará revisando su contratación y que, para diciembre, será riguroso en la identificación de los contratos esenciales para el funcionamiento de la entidad.
A la vez, Buitrago se refirió al trámite de la ley de rescate fiscal y aseguró que el Gobierno está articulado para impulsar su aprobación en el Congreso. Según explicó, la semana anterior se envió un mensaje de urgencia para dar prioridad al proyecto.
Luego sostuvo que la estabilización de las finanzas públicas es una de las prioridades del Gobierno, especialmente ante los retos fiscales de 2027. Advirtió que, sin un ajuste fiscal, el país podría enfrentar dificultades de refinanciación y tendría problemas para cumplir con las inversiones previstas.
“Todo el Gobierno está cohesionado pensando en que esta ley de rescate debe salir adelante, porque es lo que nos va a dar estabilidad en nuestras finanzas públicas y permitir que así lleguen estas inversiones”, afirmó.
En materia de petróleo, gas y minería, Buitrago explicó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con representantes de estos sectores para identificar las condiciones que permitan atraer nuevamente grandes inversiones al país.
El funcionario reconoció que la situación de las finanzas públicas limita los recursos propios disponibles para atender los proyectos de exploración y explotación. Sin embargo, señaló que el Estado puede contribuir a generar condiciones habilitantes mediante mejoras en los tiempos de consulta y licenciamiento, así como a través de tarifas diferenciales de renta e incentivos tributarios.
“Tenemos que generar las condiciones habilitantes vía mejora en los tiempos de consulta, en los tiempos de licenciamiento, y sobre todo, en tarifas diferenciales de renta y de todos los incentivos tributarios que puedan hacer factible que las grandes inversiones que hoy están yendo, sea Guyana o Argentina, puedan volver al país”, dijo.
Agregó que la seguridad jurídica es fundamental para que los inversionistas puedan desarrollar proyectos a largo plazo. Como ejemplo, mencionó la discusión sobre el plazo de 16 años contemplado en el RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial), frente a la solicitud del sector de contar con un periodo mayor.
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Según explicó, ese asunto podría discutirse en el marco del trámite de la ley de rescate fiscal, con el propósito de establecer normas que hagan más atractiva la explotación de recursos en Colombia.