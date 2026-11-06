Cencosud aumentó 9,2 % sus ingresos en el tercer trimestre; Plaza Central aportó al desempeño en Colombia

El retail chileno Cencosud, con operaciones en Colombia, reportó ingresos por CLP 4,33 billones (cerca de $14,34 billones colombianos) durante el tercer trimestre de 2026, con un crecimiento de 9,2 % frente al mismo periodo del año anterior.
En el país la compañía destacó los avances en eficiencia operacional y rentabilidad de sus negocios, tanto en supermercados como en centros comerciales, donde la incorporación de Plaza Central amplió su operación.
La utilidad reportada del grupo aumentó 477,9 %, hasta CLP 50.247 millones (unos $166.428 millones), impulsada por un mayor resultado operacional, la revalorización de propiedades de inversión y menores costos financieros netos.
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Por su parte, el Ebitda ajustado alcanzó CLP 295.692 millones (cerca de $979.391 millones), con una disminución de 5,2 % anual.
El resultado de este indicador estuvo marcado por las presiones de gastos en Chile y el efecto de la venta de la operación de Bretas, en Brasil, que había favorecido la comparación del tercer trimestre de 2025. Estos factores fueron compensados parcialmente por el crecimiento del Ebitda ajustado en Argentina, Perú, Colombia y centros comerciales.
Colombia, entre eficiencias y expansión de centros comerciales
En Colombia, Cencosud concentró sus esfuerzos en la optimización de márgenes y el control de gastos operacionales en supermercados, además de iniciativas para mejorar la eficiencia de sus tiendas Metro y Jumbo.
En el negocio de centros comerciales, Cenco Malls, filial de Cencosud, registró ingresos consolidados por CLP 105.960 millones (unos $350.961 millones colombianos), un crecimiento de 14,8 % anual. El Ebitda ajustado aumentó 15,7 %, mientras que la utilidad neta creció 29,1 %, hasta CLP 129.445 millones (cerca de $428.748 millones colombianos).
La compañía atribuyó este desempeño a la incorporación de nuevas superficies, el crecimiento de distintas líneas de negocio y la maduración de proyectos en Chile, Perú y Colombia. Entre sus resultados, destacó el aumento de 31,9 % en los ingresos de oficinas y de 29,9 % en los de estacionamientos.
En términos operacionales, Cenco Malls reportó una tasa de ocupación de 96,8 %. Las visitas a sus centros comerciales superaron los 39 millones, con un crecimiento de 15,9 %, mientras que las ventas de los locatarios aumentaron 4,5 %, hasta CLP 1,23 billones (cerca de $4,06 billones colombianos). Ambos indicadores crecieron en Chile, Perú y Colombia.
En Colombia, Plaza Central completó su primer trimestre de consolidación en los resultados de Cenco Malls. Cencosud adquirió el 51 % del activo en junio de 2026 y la filial asumió directamente su operación a partir del 1 de octubre.