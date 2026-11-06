Fundación WWB Colombia será inversionista ancla en a2censo de la Bolsa de Colombia

La Fundación WWB Colombia destinará recursos de su patrimonio para financiar pequeñas y medianas empresas a través de a2censo, la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Colombia.
La entidad participará como inversionista ancla en campañas de deuda, con el propósito de ampliar las alternativas de acceso a capital para las empresas y atraer a otros participantes del mercado.
La inversión se canalizará a través del frente de Inversiones de la Fundación y se sumará a los aportes de otros inversionistas que participen en las campañas. Con este mecanismo, la organización busca contribuir a la financiación de proyectos empresariales y fortalecer la confianza alrededor de las empresas que acuden a la plataforma.
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La alianza incorpora, además, un enfoque de género en la evaluación de las compañías que buscan recursos. La intención es considerar su contribución al liderazgo femenino y al cierre de brechas de desigualdad, así como promover una mayor participación de las mujeres en la actividad económica.
El foco territorial de la alianza
La estrategia tendrá un componente regional concentrado en el Pacífico colombiano, específicamente en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. La Fundación acompañará a empresas de estos departamentos para acercarlas a a2censo y dar a conocer esta alternativa de financiación.
“A través de nuestras inversiones destinamos recursos clave para participar activamente en su financiamiento, uniendo esfuerzos para cerrar brechas de desigualdad, impulsar el desarrollo económico y promover la inclusión financiera con equidad de género en las regiones que más lo necesitan”, afirmó Daniela Konietzko Calero, presidente de la Fundación WWB Colombia.
Desde la Bolsa de Valores de Colombia, la llegada de la Fundación como inversionista ancla fue presentada como un respaldo para las empresas que buscan financiación y para los demás participantes de las campañas.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, destacó que una entidad “con su experiencia y conocimiento participe en las campañas de deuda envía una señal valiosa a los demás inversionistas sobre las empresas que buscan financiarse. Ese respaldo fortalece nuestro propósito de acercar el mercado de capitales a más empresarios”.
El alcance de a2censo y las inversiones de WWB
La alianza amplía el alcance del frente de Inversiones de la Fundación WWB Colombia, que ya ha destinado US$4,5 millones a distintos fondos, y suma la financiación colaborativa a herramientas como el microfactoring.
Por su parte, a2censo busca fortalecer la participación de inversionistas con propósito social en la financiación empresarial. La plataforma ha conectado a 15.832 inversionistas con compañías colombianas mediante 103.718 inversiones, con más de $128.551 millones financiados y 236 campañas exitosas de deuda y capital.
El modelo permite conectar las necesidades de financiación de las empresas con personas y organizaciones interesadas en invertir, como una alternativa dentro del mercado de capitales para apoyar el crecimiento de las mipymes.