Gobierno De la Espriella ha acelerado la reconstrucción tras el terremoto con regalías y obras por Impuestos

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, destacó que la atención del Gobierno al terremoto ha permitido que más de 30 proyectos se financien con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Durante su citación ante la Comisión bicameral para damnificados por el terremoto del Congreso de la República, señaló que la respuesta gubernamental para la atención y recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto ha concentrado sus esfuerzos en agilizar la inversión pública regional e incentivar la participación empresarial.
Según expuso el funcionario, una de las principales herramientas normativas articuladas por la entidad es un decreto que habilita el uso de hasta el 30 % de los saldos de recursos regionales de regalías para atender la reconstrucción.
El Gobierno proyecta que al menos el 30 % de los saldos del 60 % de los recursos regionales puedan destinarse a proyectos de recuperación.
Para agilizar la aprobación de obras, el DNP implementó una resolución de emergencia que redujo el tiempo de trámite de 34 a solo 13 días. Además, el pasado 6 de octubre se habilitó la marcación especial en la plataforma PIB para identificar las iniciativas vinculadas a la contingencia, previa verificación técnica.
Hasta la fecha, las entidades territoriales han radicado proyectos en los departamentos de Quindío (17 proyectos), Caldas (9), Risaralda (6) y Antioquia (4).
En materia sectorial, el 50 % de las iniciativas corresponden a áreas críticas: 5 proyectos en vivienda, agua potable y energía, 4 en edificios y equipamientos, 3 en educación y salud, 2 en vías y puentes, 2 solicitudes de acompañamiento y 2 en otros rubros.
El director del DNP contó además que la entidad ha prestado 84 asistencias técnicas para fortalecer la estructuración de proyectos con regalías en las regiones, desglosadas en 80 orientaciones normativas y 4 acompañamientos específicos a iniciativas en Caldas y Risaralda.
A la par de la atención inmediata, el Gobierno reestructuró el Plan de Desarrollo, posicionando la reconstrucción, transformación y resiliencia como su primer eje temático. Para consolidar este eje junto a las comunidades, la entidad ha realizado mesas de trabajo en Pereira, Quibdó y Cúcuta, y continuará en Ibagué.
Finalmente, frente al esquema de Obras por Impuestos, Buitrago explicó que el borrador del decreto reglamentario recibió 500 comentarios que están siendo absueltos uno a uno antes de la firma por parte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
Tras coordinaciones con el Ministerio de Hacienda, se proyecta la aprobación de un cupo Confis, pues para esta vigencia queda un saldo de alrededor de $200.000 millones, buscando motivar al sector empresarial a financiar directamente las obras de reconstrucción.
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