Colombia ha tenido más de 360 cortes de energía programados en 2026: XM

En el marco del Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), que se celebró en Cartagena, Juan Carlos Morales, gerente en encargo del operador del mercado eléctrico, XM, manifestó que ha habido 364 instrucciones de desconexión de la demanda en 2026. Adicionalmente, aseguró que hay una red que tiene una menor capacidad de respuesta frente al aumento de la demanda.
“Cada retraso en proyectos de transmisión reduce el margen para atender la demanda futura con confiabilidad y seguridad, limitando el progreso del país”, aseguró.
El funcionario en encargo señaló que, entre las medidas que favorecen el ahorro, se encuentran: una mayor generación hídrica, más aporte de la energía solar y eólica, menor consumo de energía, junto con mayor oferta en generación. También dijo que la energía almacenada en lapsos donde el sistema presenta una estrechez entre oferta y demanda bajó.
Frente a lo que acelera el consumo, dijo que las causas son menores lluvias y generación térmica, más demanda y vertimientos o energía no aprovechada. A lo que adicionó que, en 21 años, más exactamente desde 2001 a 2025, la demanda anual de energía creció 78 %.
“No solamente se está consumiendo más, sino que se tiene la expectativa de que habrá más consumo, cuando está entrando menos energía”, aseguró.
Morales manifestó que el gasto de energía creció más de cuatro veces que la energía firme, es decir, la que está garantizada. Según indicó, creció 34,6 % por mayor demanda.
A esto se añade una cartera en deuda en el mercado mayorista de energía que asciende a $4,29 billones, de los cuales $2,57 billones son a generadores ($1,8 a térmicos), $0,4 billones a distribuidores y $0,24 billones a comercializadores.
De otro lado, advirtió que, durante siete meses, en medio del fenómeno de El Niño, se va a requerir generación térmica al máximo. Lo que a su vez implica retos en demanda de insumos necesarios para que las plantas térmicas operen, entre ellos está el gas, energético que precisamente se está importando cada vez en mayor medida. A esto se suma que las térmicas no han logrado la generación necesaria de forma continua.
En cuanto a las proyecciones de demanda, proyectó que la brecha entre oferta y demanda de energía seguirá creciendo hasta 2030.
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“Es un llamado a la acción para trabajar en esta ola de calor, pero debemos pensar desde ya en soluciones estructurales para próximos veranos. Un fenómeno de El Niño no se prepara en meses, sino en años”, expresó.
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