La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es una entidad clave en el sector energético colombiano. Regula los mercados de gas y energía eléctrica, así como otros energéticos, entre ellos el biogás, el hidrógeno y las energías renovables, que participan o pueden ganar terreno en la cadena.
En el marco del Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), Adriana Jiménez, directora de la entidad, abordó la hoja de ruta para enfrentar el fenómeno de El Niño. También reveló que a mediados de 2027 podría haber una nueva subasta en el mercado, con el objetivo de robustecer la oferta de energía y garantizar el suministro a los usuarios.
¿Cómo se le hará frente al fenómeno de El Niño?
Estamos haciendo todo para pasar este Niño. Estamos comprometidos. Una gran ventaja es tener el cuerpo completo de la CREG, eso es una buena señal: seis comisionados expertos comprometidos, no solamente con pasar este momento complejo, sino pensando en el largo plazo.
Tenemos una oportunidad de oro en pensar en el largo plazo. Creo que, terminados mis cuatro años, si construimos esa visión de largo plazo para sectores como el de gas, electricidad, repensar zonas no interconectadas, gas licuado de petróleo (GLP), gas natural, con todos los desafíos que tiene, haríamos un montón.
Eso se ha convertido en mi obsesión. Pensar en qué es lo que queremos para los sectores en el largo plazo. Sin eso, no estamos dando las señales de inversión necesarias, y también nuestra tarea frente a los usuarios, porque además esa es nuestra otra gran obligación.
Hay otros sectores que regulamos que vale la pena trabajar: el GLP y las zonas no interconectadas. Pensar en esos usuarios, en llevarles una alternativa, es algo que a nosotros también nos tiene que mover.
Estamos pensando en biogás y biometano, geotermia también. A todas esas poblaciones rurales que todavía siguen consumiendo leña, en mujeres que se enferman de los pulmones, hay que llevarles una solución y existen muchas empresas que están interesadas.
Hay que repensar los sectores. La energía eléctrica es importante, pero hay otros en los cuales regulamos y no podemos olvidar. Los usuarios necesitan esos energéticos en las zonas rurales.
En GLP estamos haciendo cosas interesantes. Vamos a sacar un ‘sandbox’ para GLP de intercambiabilidad de cilindros. Empieza en enero.
¿Cuáles son las regulaciones que están adelantando para enfrentar el fenómeno de El Niño?
Yo lo dividiría en cuatro bloques. Uno, estamos buscando más oferta, un bloque que es el de operación, otro que tiene que ver con gestión de la demanda, y otro que denominaríamos protección del usuario.
En el bloque de generación hay más oferta. Por un lado, contar con excedentes de generación. Tenemos la flexibilización de plantas en pruebas para que puedan entregar esa energía. Adicionalmente, está el estatuto de riesgo de situaciones de desabastecimiento como otra medida regulatoria para poder conservar nuestros embalses. Esto desde el punto de vista de lo que ya hemos tomado.
Ahora, ¿qué estamos pensando para poder contar con más energía? En incentivos para aquellas plantas que ya se encuentren listas para poner esa energía dentro del sistema e inyectarla. Estamos pensando en eso. Yo creo que será una regulación que tendremos para mediados de noviembre, pensando en cómo poder contar con mayor oferta en el sistema en este fenómeno de El Niño.
En el segundo bloque, que tiene que ver con la operación, está el estatuto de riesgo para situaciones de desabastecimiento. Necesitamos cuidar los embalses. Para eso tenemos el estatuto, donde lo que estamos buscando es tener una generación térmica mínima.
En función del comportamiento de los embalses, estamos requiriendo esa generación para poder conservar esa agua y pasar el verano de manera tranquila.
¿Qué más estamos teniendo desde el punto de vista de operación? Las conexiones temporales. Eso es una resolución que salió a consulta, lo que estamos pensando allí es que, en áreas como el Caribe, donde hay riesgo de demanda no atendida, se necesita, por ejemplo, un transformador.
Hay un transformador de reserva en algún lugar, por ejemplo, en áreas como Valledupar, que necesitan uno, entonces se puede hacer una conexión temporal.
Eso va a ayudar en el Caribe desde el punto de vista de la operación. ¿Qué otra cosa estamos mirando? El estatuto necesita algunos ajustes, por ejemplo, las desviaciones de algunas plantas.
Ese tipo de situaciones tenemos que corregir, en eso estamos trabajando. Eso desde el punto de vista de operación, y hay otras reglas que salen. Cuando las plantas están en fenómeno de El Niño y todo el sistema está estresado, hay ajustes que, si bien se pensaría que son pequeños, son fundamentales. Porque en el fenómeno lo importante a veces pasa por los detalles.
Desde la demanda, que es el otro gran bloque de acción de la CREG, tenemos dos programas importantes. Respuesta de la demanda, que es solamente para los usuarios no regulados, si es que se desconectan o presentan reducciones o un programa de reducción, ellos obtienen un beneficio.
Y tenemos el programa de incentivo de ahorro de energía que está dirigido para los usuarios regulados (hogares), que es un mecanismo transitorio por seis meses, con el cual esperamos que la demanda también pueda ser partícipe en este cuidado de los embalses que necesitamos para poder enfrentar el período más complicado, que es diciembre, según el Ideam. Por esa razón necesitamos de la colaboración de todos.
El otro aspecto importante es esa protección al usuario. Encontramos que hay muchas empresas que están expuestas a bolsa. Demanda regulada, que es la que nos preocupa a nosotros, teniendo en cuenta que ellos no tienen esa gestión como la puede tener un usuario no regulado.
En ese caso, hemos habilitado la posibilidad de que los comercializadores que representan esa demanda puedan activar mecanismos de contratación directa con los generadores, sin utilizar los mecanismos de convocatoria, porque normalmente tarda tres meses o cuatro meses para mandar una convocatoria pública.
Aquí tenemos sentido de urgencia. Entonces, los comercializadores que tienen expuesta demanda regulada pueden utilizar ese mecanismo de contratación directa para atender esa demanda.
¿Qué hemos encontrado? Encontramos que alrededor de dos gigas se han contratado a través de ese mecanismo de contratación. Entonces, parte de la demanda ha utilizado ese mecanismo para poder disminuir esas exposiciones tan altas que tienen a la bolsa de energía, el caso Air-e, de Dispac, pero hay otras comercializadoras en el país que están también expuestas a bolsa.
Digamos que esa es otra mirada y protección al usuario regulado. A través de ese mecanismo hemos encontrado un resultado positivo. En eso estamos encaminados. También estamos pensando en subastas, porque definitivamente tenemos que cerrar esa brecha que existe entre la oferta y la demanda.
Existen unos déficits, ahí estamos pensando en subastas administradas, una subasta de reconfiguración, y la que es más compleja, una de expansión, que en esa seguramente nos tomaremos un tiempo, al menos unos seis meses, en hacer esa subasta de expansión, en la cual estamos pensando en diseñarla de tal manera que el país pueda contar con la energía firme que se requiere. Aquí estamos pensando en neutralidad tecnológica, eso es fundamental.
¿Ya está en vigor la contratación directa entre comercializadores y generadores?
Sí. Los contratos tienen plazo de ejecución hasta diciembre del próximo año (2027). Permitía una ventana de compra para que los comercializadores, y en especial esa demanda, estuviesen contratados hasta el próximo año y eso tiene una señal de precios.
¿Qué tipo de empresas accedieron a ese mecanismo?
Una compañía como Air-e, que estuvo expuesta en bolsa, creo, por encima de 50 %. A través de ese mecanismo ha logrado disminuir esa exposición a bolsa. Dispac de Chocó también, con una exposición gigante, a través de este mecanismo ha logrado disminuir esa exposición.
¿Entonces compañías como Air-e o Dispac en el Chocó tienen la posibilidad de contratar directamente con generadores para disminuir su exposición en bolsa?
Así es. Esto es una buena señal.
¿Y lo tendrán hasta diciembre de 2027?
La contratación, sí. Pero esa ventana para contratar esa energía se venció la semana pasada.
¿Cuántas empresas se adhirieron a ese mecanismo?
El informe nos lo entregan la próxima semana, pero ya tengo uno preliminar, donde alrededor de dos gigas fueron contratados. Se hicieron 30 contratos.
¿La subasta de expansión durará mínimo seis meses en estudio?
Sí, esas resoluciones requieren detalle y análisis porque necesitamos tener las proyecciones de demanda de la UPME, necesitamos tener claridad de ese déficit de energía que deberíamos cubrir. Adicionalmente, deberíamos mirar esas variables en un escenario donde necesitamos todas las tecnologías.
¿Para cuándo estaría lista esa subasta?
Estamos pensando en junio o julio del año entrante. Más o menos, eso ha sido el promedio que el regulador se ha tardado en diseñar una subasta.
Sobre todo, ahora que tiene tantos elementos y porque necesitamos que esos proyectos den la confiabilidad que el sistema necesita. Tenemos que hacer un análisis riguroso y dar la señal adecuada para que se genere la inversión.
¿La CREG considera que está actuando para mitigar de manera suficiente el riesgo de racionamiento en 2026-2027?
Estamos haciendo todo para no llegar a una situación de racionamiento.
¿Qué instrumentos están desarrollando para atacar los riesgos?
Es que, en realidad, no se trata de atacar, se trata de lograr varias cosas al mismo tiempo. Porque eso es lo que nos pone en línea, nos pone a tomar decisiones y a generar equilibrios con diferentes factores. Necesitamos más oferta. En este caso, es importante garantizar que la generación térmica cumpla con esos límites o esa generación que el sistema está esperando.
Si lo que se necesita de generación térmica son 90 gigavatios hora día, lo que esperamos es que esa generación ponga esa energía. En este momento, lo que estamos viendo, y esto lo han venido mostrando los boletines de XM, es que la generación térmica no ha logrado esa total generación.
Estamos estudiando qué es lo que está pasando, porque en muchos casos nos dicen: «estamos indisponibles». Entonces, muchas están en mantenimiento o alguna tuvo algún tipo de dificultades. En todo caso, estamos haciendo seguimiento y lo que esperamos es que la generación térmica reaccione de la manera como ese estatuto fue diseñado.
La demanda es fundamental. Ahí también estamos pensando en respuesta a la demanda de plantas de emergencia. ¿Cuáles son las plantas de emergencia? Por ejemplo, un edificio que tenga una planta de respaldo, una de diésel.
Ese evento también lo estamos estudiando, no tengo una respuesta de cómo sería el mecanismo regulatorio. Pero creo que esos son los elementos importantes y ese equilibrio sobre el cual el regulador necesita actuar. No atacar, actuar.
Un fenómeno de El Niño implica que todo el tiempo se estén monitoreando las variables del mercado y tomando decisiones, porque genera tanta estrechez que ahí empieza a jugar el detalle.
¿La CREG ha adelantado nuevos mecanismos frente a la tendencia de una creciente importación de gas?
Siempre hemos dado las señales de contratación de largo plazo. También estamos mirando otras opciones para que haya mayores señales alineadas específicamente a eso. Es que lo mejor para los usuarios son contratos de largo plazo, porque en el mercado internacional, si se contratan bloques, grandes volúmenes y a largo plazo, se van a tener mejores precios. Así funciona el mercado y hacia esa dirección vamos.
Volvamos a la subasta de expansión. ¿Cuántas megas le puede adicionar al sistema?
No puedo dar esa respuesta todavía porque apenas estamos iniciando con ese proceso. Necesitamos mirar para 2030 y 2031, ver los análisis de demanda versus lo que tenemos de oferta. Esas proyecciones de la UPME las necesitamos.
¿Cómo va el programa de ahorro de energía?
Ya tuvimos nuestro primer período pedagógico. Del análisis preliminar, ocho de cada 10 usuarios ahorraron o mantuvieron su consumo, de los que reportaron, porque no todos han terminado de reportar, son los comercializadores los que tienen que entrar a la plataforma de XM y registrar cómo se comportó la demanda. Entonces, de los que reportaron, porque todavía tienen tiempo de reportar los comercializadores, ocho de cada 10.
¿Qué características demográficas tiene esa población?
Tenemos del Caribe y del centro.
¿Afectaron los terremotos el avance de la interconexión eléctrica con Panamá?
Lo que pasa es que hay un tema previo antes de la construcción: es la armonización regulatoria. En ella vamos bastante adelantados. ¿Qué significa la armonización regulatoria? Que nos tenemos que poner de acuerdo en cómo se va a remunerar la interconexión, cómo las rentas de congestión que se generan con ese tipo de interconexiones se reparten, y eso es un tema que estamos decidiendo entre los reguladores de ambos países, que fue lo mismo que hicimos con Ecuador.
En Ecuador también hicimos un proceso de armonización regulatoria. Esto toma tiempo, hay que decidir la operación, el mecanismo de los intercambios, esto requiere de estudio, análisis, pero ya hemos llegado a varios acuerdos. Una vez cerrado, obviamente empiezan los procesos de construcción, donde también están las licencias.
¿Cuándo se terminará de establecer la regulación?
No hay fecha prevista, pero esperamos que pronto.
¿En qué han avanzado?
Hemos avanzado en aspectos preliminares referidos al mecanismo de remuneración. Estamos todavía analizando cómo se asignan esos costos entre ambos países. ¿Cómo pagan los países esa interconexión? Estamos analizando ese tema.
¿Cómo le impactaría a la gente esa interconexión?
Eso es algo que todavía estamos analizando. El mecanismo que estamos pensando es que funcione como en Ecuador, pero todavía no está.
¿La CREG considera que hay un marco regulatorio que permite recuperar la viabilidad financiera en el Caribe o debe haber reformas?
Yo creo que esto requiere una reforma estructural que tiene que mirarse integralmente. No puede haber soluciones individuales.
¿Ha servido el cargo por confiabilidad?
Durante 20 años hemos tenido el cargo por confiabilidad y el sistema colombiano ha tenido energía, que seguramente tendrá algunas fallas. Ningún mecanismo es perfecto y todos están sujetos a evolucionar y mejorar. Pero durante 20 años hemos tenido cargo por confiabilidad y nos ha servido.
¿Se planea una regulación para hacer reformas al cargo por confiabilidad?
Sí, estamos revisando y en la agenda regulatoria tenemos previsto para el próximo año hacer esas revisiones de esos temas que necesitamos ajustar. ¿Pero qué si el cargo por confiabilidad le ha servido a este país? Sí, por supuesto, 20 años hemos tenido confiabilidad y pagado a los generadores para contar con esa energía. No nos hemos apagado.
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¿Entonces por qué hay señales de riesgos en racionamiento?
Pero no es por el cargo, eso es porque no han entrado los proyectos que se requieren. Pero el cargo por confiabilidad ha servido. Que necesita modificaciones, seguro, porque nuestros sistemas cambian. El sistema se ha venido transformando y la regulación no puede quedar rígida cuando el sistema cambia.
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