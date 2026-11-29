Los usuarios de Afinia podrían enfrentar cortes en el servicio a principios de diciembre, si la distribuidora y comercializadora de energía no se pone al día con sus obligaciones pendientes. Así lo advirtió XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
De acuerdo con la entidad, Afinia figura entre los agentes con un Procedimiento de Limitación de Suministro (PLS). Este instrumento tiene como objetivo proteger la estabilidad financiera y operativa del SIN, por lo que se activa cuando un agente del Mercado de Energía Mayorista (MEM) incumple sus obligaciones de pago.
En ese sentido, el operador informó que ejecutó la garantía que respaldaba la factura de energía de octubre de la empresa. El valor de esta operación se acercó a los $140.000 millones.
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La generación de los cortes en el servicio podría coincidir con la Noche de Velitas, impactando a usuarios de Bolívar, Córdoba y Sucre, departamentos donde se concentra la operación de Afinia.
En su informe más reciente, XM también dio a conocer que la cartera total del MEM alcanzaba los $4,43 billones.
De esa cifra, los generadores concentran el 59,13 % de las acreencias y los transportadores, el 26,41 %. Es decir, en conjunto, representan más del 85 % de las deudas del mercado.
La entidad también reportó que 24 agentes tenían procesos de limitación de suministro iniciados o suspendidos, aunque ninguno había llegado a la fase de corte del servicio a los usuarios.