La vida cotidiana, la economía y la comunicación han cambiado al ritmo de la tecnología. Tanto ha sido su impacto que, si hubiera que catalogar a este momento de la historia, sería inevitable hablar de la era digital.
Y aunque su nombre parezca indicar lo contrario, ese mundo de conexiones invisibles necesita un soporte físico para no detenerse. Ahí es donde entran los centros de datos, la infraestructura que mantiene en funcionamiento sus engranajes y que, al mismo tiempo, crece a gran velocidad.
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Un mapa en expansión
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Los centros de datos son espacios donde se almacena, organiza y procesa buena parte de la información que circula por el mundo. Son, en cierta forma, las centrales que mantienen en movimiento el universo digital y respaldan los servicios que funcionan sobre él. Eso incluye desde una simple búsqueda en Google hasta una transferencia por la aplicación del banco.
En los últimos años, la adopción acelerada de la inteligencia artificial y la expansión de la computación en la nube en diversas industrias ha llevado a un auge global en la construcción de estas instalaciones y en las inversiones asociadas a estas.
De acuerdo con un informe realizado por Oxford Economics, con base en el análisis de 25 mercados, el desarrollo de estos espacios crecerá 45 % durante los próximos cuatro años, alcanzando su punto máximo en US$212.000 millones en 2030.
Durante ese periodo, Estados Unidos seguirá siendo el mayor mercado para la construcción de estos centros, al aumentar su participación en la actividad del 47 % en 2026 al 57 % en los próximos años. Esta aceleración se verá impulsada por la operación de gigantes tecnológicos como Amazon, Meta, Microsoft, Google y OpenAI.
En línea con esas previsiones, datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) muestran que las mayores empresas tecnológicas están impulsando la inversión en centros de datos, cuyo gasto de capital superó los US$400.000 millones en 2025 y se prevé que aumente otro 75 % en 2026.
De hecho, la entidad destacó que “el gasto de capital de tan solo cinco empresas tecnológicas es ahora mayor que la inversión global en la producción de petróleo y gas natural”. Es decir que las inversiones que realizan estas compañías para ampliar su infraestructura tecnológica (incluyendo a los centros de datos, servidores y otros equipos) superan en magnitud a la que destina la industria mundial de hidrocarburos para desarrollar su capacidad de producción.
América Latina no se queda atrás. Un reporte de JLL sobre la industria de data centers muestra que el inventario de capacidad de ‘colocation’ (alquiler del espacio para alojar servidores y otros equipos) aumentó 20 % durante 2025 en la región, alcanzando un récord en la incorporación de nueva capacidad instalada. A eso se suma que, con los proyectos en construcción, se estima que este inventario se incremente en un 60 % en los próximos dos años.
En el caso puntual de Colombia, el reporte destaca que Bogotá concentra el 11 % de la capacidad en construcción de ‘colocation’, posicionando al territorio nacional como un hub digital emergente por su ubicación estratégica y conectividad internacional.
Para dimensionar mejor el protagonismo que está ganando el país en este segmento, actualmente el país cuenta con cerca de 25 centros de datos en operación y al menos nueve proyectos adicionales anunciados o en desarrollo.
Además, la Asociación Colombiana de Data Centers y Tecnología de Datos (ACOLDC) proyecta que la infraestructura de centros de datos en Colombia podría pasar de cerca de US$450 millones en 2025 a aproximadamente US$1.450 millones en 2031, triplicando su valor de mercado en seis años.
En ese contexto, Natalia Alarcón, directora de innovación legal y gobernanza de IA de Posse Herrera Ruiz, destaca que estas instalaciones son clave para proveer al país de la capacidad de cómputo y de almacenamiento de nube para desarrollar e implementar esta tecnología de una manera más escalable.
Más infraestructura, más retos
Sin embargo, el crecimiento acelerado en términos de infraestructura física e inversión también tiene otra cara, una que hace visibles los retos en materia energética y ejecución de los proyectos.
Según el informe de Oxford Economics, los nuevos anuncios de centros de datos superan ampliamente la capacidad de la industria de la construcción para ejecutar todos los proyectos previstos. Esto va de la mano con la escasez de mano de obra especializada y a costos más altos en lo que se refiere a los insumos, lo que impacta en los tiempos de realización.
El tema energético también cobra un peso importante. Las proyecciones de la IEA señalan que el consumo de electricidad de estas instalaciones podría duplicarse de aquí a 2030, pasando de 485 TWh a 950 TWh, que es equivalente a cerca de un 3 % de la demanda de energía mundial a la fecha.
Los datos también muestran que entre 2020 y 2025, la densidad de potencia de los servidores de IA creció 11 veces, y se prevé que se cuadruplique hacia 2027.
En la práctica, la entidad estima que en los próximos años, un solo rack (estructura que agrupa los servidores y equipos del almacenamiento) del tamaño de un refrigerador demandará un pico de energía equivalente al de 65 hogares y requerirá disipar el calor equivalente al de 30 calderas de gas natural.
Otro reto que enfrenta la industria son los cuellos de botella que aún persisten en las cadenas de suministro. En especial, considerando que algunas de estas tecnologías dependen de insumos críticos que son desarrollados por un número reducido de productores, principalmente China.
Ahora bien, para abordar parte de esos impactos, el reporte de Oxford Economics destaca que la industria y los organismos energéticos están implementando soluciones en diversos frentes. Una de ellas es la adopción del Protocolo GHG, con el que se busca cuantificar y gestionar de forma transparente sus emisiones bajo un marco internacional unificado.
De la misma manera, muchas iniciativas han optado por integrar el uso de fuentes renovables, desplazándose de manera estratégica hacia regiones con mayor disponibilidad de energía limpia y menores costos de suelo.
A eso se suma que, en algunos casos, los operadores negocian conexiones no firmes e incentivos de respuesta a la demanda con los reguladores para aliviar la saturación de la red y reducir los tiempos de espera para la interconexión.
En lo que se refiere a Colombia, por ejemplo, Alarcón resalta que el desarrollo de infraestructura digital no solo está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sino que además incorpora una perspectiva de sostenibilidad para los proyectos asociados.