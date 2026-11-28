Ticketmaster superó los 2 millones de entradas procesadas en Colombia y espera cerrar 2026 con un crecimiento de doble dígito frente al año anterior, impulsado por conciertos, festivales y eventos culturales.
La compañía presentó su balance de operaciones en el país, donde destacó el aumento de la demanda por espectáculos en vivo y la capacidad tecnológica para atender eventos de alta convocatoria. Durante 2026, gestionó 208 eventos de distintas categorías de entretenimiento.
Uno de los principales hitos del año se registró el 7 de abril, durante la salida a venta de entradas para BTS World Tour, cuando la plataforma alcanzó un máximo de 1.100 entradas emitidas por minuto.
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En términos de compras completadas, el mayor registro correspondió a la salida a venta de EDC Medellín 2026, que llegó a 435 transacciones por minuto. La compañía aclaró que cada transacción puede incluir varias entradas.
«Los hitos alcanzados en 2026 reflejan nuestra capacidad para gestionar eventos de gran convocatoria. Procesar hasta 1.100 entradas por minuto en lanzamientos globales y acompañar más de 200 eventos durante el año requiere una infraestructura tecnológica sólida», señaló Diego Burgos, director general de Ticketmaster en Colombia.
Bogotá, Medellín y Cali concentran la mayor actividad
En cuanto a la distribución geográfica, Bogotá concentró el 45 % de la actividad de Ticketmaster en Colombia, seguida de Medellín, con el 21 %, y Cali, con el 5 %. Estas ciudades encabezaron la demanda por eventos y espectáculos de gran formato.
La oferta de entretenimiento también mostró una diversificación más allá de los conciertos. De los 208 eventos gestionados durante el año, 20 correspondieron a festivales, 24 a obras de teatro y espectáculos de comedia, seis a eventos deportivos y 46 a actividades culturales, conferencias y espectáculos familiares.
En el segmento musical, el reggaetón y los géneros urbanos lideraron la venta de entradas, con una participación del 31 %. En esta categoría se destacaron artistas como Karol G y Arcángel.
El K-pop ocupó el segundo lugar, con el 20 % de las entradas, seguido de los festivales multigénero y el rock y metal, ambos con el 11 %. La música electrónica representó otro 10 %.
Compradores internacionales también impulsan la demanda
Otro de los aspectos destacados del balance fue el interés de compradores internacionales por los espectáculos realizados en Colombia. Según Ticketmaster, el 91,7 % de las entradas se adquirió desde el territorio nacional, mientras que el 8,3 % correspondió a compras realizadas desde otros países.
Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, México y Panamá fueron los principales mercados internacionales desde los que se compraron entradas para eventos en Colombia.
Con estos resultados, Ticketmaster proyecta mantener su crecimiento en el mercado colombiano, en un año marcado por la realización de conciertos internacionales, festivales y una oferta más amplia de experiencias culturales y de entretenimiento.