Colombia necesita invertir cerca del 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, pero hoy destina menos del 2 %. Así lo destacó Ramiro López-Ghio, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante su intervención en el Congreso Nacional de Infraestructura, del cual Valora Analitik es medio aliado.
Durante el panel «Infraestructura: una mirada desde la banca multilateral y la cooperación internacional», del que también participaron miembros del Banco Mundial, KfW y el CAF, López-Ghio señaló que el país está invirtiendo menos de lo que necesitaría para resolver sus necesidades en ese frente, destinando entre el 1,8 % y el 1,9 % del PIB.
En ese sentido, el experto planteó que el ajuste fiscal debe enfocarse en reducir el gasto corriente y no en recortar la inversión pública. Como respaldo, citó estudios del BID que advierten que una disminución de un punto porcentual en la inversión puede restarle cerca de 0,7 puntos al crecimiento económico dos años después.
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También señaló que, según una evaluación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cerca del 30 % de los proyectos financiados con regalías entre 2021 y 2024 no cumplían los requisitos mínimos de estructuración.
En línea con esas estimaciones, Ángel Cárdenas, gerente de Infraestructura para el Desarrollo de CAF, calculó que el país necesita destinar entre el 3 % y el 6 % del PIB a inversión y señaló que el reto está en lograr que esos recursos se traduzcan en obras concretas.
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¿Cómo optimizar los recursos?
Juan Martínez-Álvarez, gerente de programa para Colombia del Banco Mundial, identificó tres frentes para avanzar en esta dirección.
El primero consiste en aprovechar mejor los recursos disponibles, a través de instrumentos como el Fondo de Contingencias, el FIP y la reconcesión de activos carreteros. El segundo apunta a fortalecer entidades financieras públicas como Findeter y la FDN. El tercero propone que el Estado asuma un papel de garante para reducir los riesgos de los proyectos y facilitar la llegada de capital privado.
Como ejemplo, mencionó los fondos de garantías mixtos de Sudáfrica e Indonesia, que pueden movilizar entre US$5 y US$6 de inversión por cada dólar aportado por el sector público.
Así mismo, subrayó que los proyectos de infraestructura requieren horizontes de entre 15 y 20 años, por lo que la estabilidad regulatoria y el cumplimiento de los compromisos del Estado son determinantes. Resaltó la ley de competitividad y la ley de rescate, esta última con incentivos como el denominado RUGE, que busca compromisos público-privados con horizontes de hasta 16 años.