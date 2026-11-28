La cadena de cine estadounidense Cinemark, presente en Colombia desde 1999, está cerca de cumplir 27 años de operación local y, de cara a 2027, proyecta nuevas inversiones y renovación de su oferta de servicios para los usuarios.
Uno de sus focos para el próximo año será una renovación de sus programas de lealtad en Colombia que presentará durante el primer trimestre.
La compañía también trabaja en la remodelación de varios complejos, evalúa incorporar nuevas tecnologías y formatos de sillas en sus salas y mantiene abierta la posibilidad de nuevas aperturas, aunque todavía no tiene proyectos confirmados.
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Pablo Umaña, presidente de Cinemark en Colombia, reveló en Valora Analitik que “la sorpresa más grande va a ser una mejora en el tema del loyalty, que la gente va a agradecer enormemente y eso lo van a ver en el primer trimestre del próximo año”.
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La cadena cuenta actualmente con cerca de 300.000 suscriptores en el país y tiene dos modalidades de afiliación: un programa tradicional, denominado Gold, y otro que funciona mediante un cobro mensual sobre lo cual añadió que vendrán “mejoras a ese par de programas con productos adicionales para la gente”.
¿Cinemark abrirá nuevas salas de cine en Colombia?
Actualmente, Cinemark opera 31 complejos en el país, con cerca de 34.000 sillas y 185 pantallas. La operación local representa aproximadamente el 5 % del total de pantallas que Cinemark tiene en el mundo.
En materia de fidelización, una iniciativa que nació en Colombia y se replicó alrededor del mundo, el país concentra cerca del 5 % de los suscriptores de la compañía en América, incluido Estados Unidos: unos 300.000 de un total aproximado de seis millones.
Con este contexto, Umaña explicó que, aunque la compañía contempla nuevas aperturas, no tiene actualmente ningún complejo nuevo confirmado y la decisión de instalar una sala depende, en buena medida, de las características del centro comercial y de quién lo opera.
“Si es un centro comercial operado profesionalmente, nos interesa”, afirmó, al referirse a espacios que tengan un dueño único o con experiencia en administración de centros comerciales como Mallplaza, Parque Arauco, Cencosud y Pei.
El ejecutivo explicó que Cinemark prioriza este tipo de proyectos porque considera que facilitan la administración y operación de los complejos. También descartó la posibilidad de instalar salas independientes.
En ese sentido, precisó que la compañía busca crecer de la mano de desarrolladores y operadores de centros comerciales con proyectos que tengan viabilidad económica.
Proyecciones de Cinemark para 2027
Aunque la industria cinematográfica atraviesa un periodo de ajuste por la reducción en la asistencia a las salas, Cinemark proyecta aumentar sus ingresos 15 % en 2026 frente al año anterior. La compañía registró ingresos cercanos a $300.000 millones en 2025 y espera cerrar este año con un crecimiento de dos dígitos.
La recuperación de la asistencia continúa siendo uno de los principales desafíos del sector. En Colombia, el mercado pasó de registrar 73 millones de espectadores en 2019 a una proyección de entre 52 millones y 53 millones para 2026. En el caso de Cinemark, la reducción ha sido cercana al 25 %, frente a una caída aproximada del 30 % para el conjunto de la industria.
“Nosotros caemos 5 % menos que la media de la industria. La industria está caída un 30 %, nosotros un 25 %”, explicó Pablo, presidente de Cinemark en Colombia.
Para el cierre de 2026, la compañía proyecta alcanzar los 10 millones de espectadores, dentro de un mercado nacional estimado en 52 millones de asistentes. De cara a 2027, Cinemark tiene programados, por el momento, 157 contenidos para sus salas.
Cinemark trabaja en remodelaciones y reaperturas
En materia de infraestructura, la compañía tiene varios proyectos de remodelación en curso, especialmente en complejos que están cumpliendo diez años de operación. El presidente explicó que la empresa tiene un ciclo de renovación de sus instalaciones.
“Cada 10 años le metemos un capex bien importante a cada complejo en remodelación y renovación. Renovamos sillas, renovamos pantallas, renovamos proyectores, renovamos decoración”, afirmó.
Además, Cinemark trabaja para reabrir dos de los tres cines que todavía permanecen cerrados por los daños ocasionados por un terremoto. Se trata de Unicentro Pereira y Mallplaza Cali, cuya reapertura está prevista para diciembre de 2026.
El tercer complejo, ubicado en Llanogrande Palmira, tiene prevista su reapertura para comienzos de 2027: “Estamos corriendo para poder reabrir dos de los tres este diciembre”, señaló.
Cinemark también planea incorporar sillas con movimiento D-Box y sillas VIP, así como realizar mejoras en sus zonas de confitería.
“Estamos evaluando productos de sillas en movimiento de los D-Box, estamos evaluando sillas VIP, estamos evaluando mejoras en las confiterías”, explicó el presidente de la compañía en Colombia.
En Medellín, particularmente, la empresa prepara intervenciones en sus dos complejos, que incluirán cambios en las instalaciones y en los espacios destinados a la preparación de alimentos. Las inversiones contemplan mejoras en equipamiento, cocinas y cuartos fríos, además de cambios en el menú.