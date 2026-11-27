La Agencia Regional de Movilidad presentó un portafolio de proyectos por $45,7 billones para conectar Bogotá con los municipios de Cundinamarca. Las iniciativas podrían generar cerca de 80.000 empleos directos e indirectos.
La propuesta fue presentada durante el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, realizado en Cartagena, donde la Agencia Regional de Movilidad (ARM) expuso ante constructores, inversionistas y entidades financieras las oportunidades de inversión para transformar el transporte y la infraestructura de Bogotá y Cundinamarca.
De acuerdo con la entidad, el portafolio equivale al 7,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual de la región y busca consolidar un sistema de movilidad integrado entre Bogotá, Cundinamarca y Soacha.
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La directora general de la ARM, Claudia Mercado Velandia, explicó que los proyectos cuentan con diferentes niveles de estructuración técnica y financiera y que varios comenzarán a avanzar hacia su ejecución y contratación a partir de 2027.
«No vinimos a Cartagena con ideas sueltas. Trajimos proyectos con estudios, fuentes de financiación y fechas, respaldados por una región que decide en consenso. Bogotá no se mueve sola: esta región ya decidió moverse de forma articulada y tiene con qué hacerlo», señaló Mercado.
¿Cuáles son los proyectos de movilidad que recibirían la inversión?
Más del 90 % de los recursos contemplados en el portafolio estará destinado al transporte público. Entre las principales iniciativas se encuentra la línea 3 del Metro Bogotá-Región, que representa una inversión proyectada de $39 billones.
El proyecto contempla un trazado subterráneo de 24,9 kilómetros y 18 estaciones para conectar a Soacha con Bogotá, convirtiéndose en la primera línea de metro regional del país.
También está incluida la fase IV de TransMilenio en Soacha, con una inversión estimada de $950.000 millones. La iniciativa contempla una extensión de 5,1 kilómetros y beneficiaría a cerca de 220.000 habitantes, además de ofrecer una alternativa de transporte a quienes se movilizan por la Autopista Sur.
Otro de los proyectos es el corredor de la calle 80, con recursos estimados en $2 billones. Esta iniciativa, estructurada junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial, contempla extender TransMilenio hasta Siberia y ampliar la capacidad vial de uno de los principales accesos a Bogotá.
A estas obras se suma el Circuito Aeroportuario de Occidente, que requiere una inversión de $730.000 millones y busca mejorar la conexión entre la Sabana de Occidente y el Aeropuerto Internacional El Dorado.
Según las proyecciones de la ARM, este último proyecto permitiría reducir los tiempos de desplazamiento de carga desde Mosquera hasta el aeropuerto, al pasar de recorridos de hasta 90 minutos a cerca de 30 minutos. También ayudaría a descongestionar las calles 13 y 80.
El portafolio incluye otras iniciativas de infraestructura vial y logística, como la vía Suba-Cota, el intercambiador de la calle 80, el puente y ciclopuente Tibanica y la implementación del Sistema Integrado de Transporte Regional (SITR).
¿Qué obras comenzarían en 2027?
La ARM señaló que el próximo año será clave para pasar de la estructuración de proyectos a nuevas etapas de ejecución y contratación.
Entre los hitos previstos están el inicio de la construcción del puente vehicular Tibanica, las intervenciones del intercambiador vial de la calle 80 y la modernización de siete estaciones de TransMilenio en el corredor Soacha-Bogotá.
También se esperan procesos de contratación para la vía Suba-Cota, la fase IV de TransMilenio en Soacha, el ciclopuente Tibanica y el C5 de Cundinamarca.
Estas iniciativas abrirían oportunidades para empresas de ingeniería, construcción, interventoría, consultoría, tecnología y financiación, además de impulsar la generación de empleo en la región.
¿Con qué recursos cuenta la Agencia Regional de Movilidad?
En el último año, la ARM comprometió cerca de $536.000 millones en 12 proyectos que se encuentran en diferentes etapas de estructuración y ejecución. Estos recursos, sumados a los aportes de otras entidades, representan inversiones cercanas a los $2 billones.
Para 2027, la Agencia contará con un presupuesto de $449.000 millones y una fuente propia de recursos que le permite disponer de aproximadamente $163.000 millones anuales.
Según Claudia Mercado, por cada peso aportado por la entidad se han logrado atraer $2,7 de otras fuentes de financiación, con el objetivo de impulsar proyectos que requieren la participación de diferentes actores públicos y privados.
La apuesta regional también responde a la demanda de transporte de la zona: diariamente se realizan más de 14 millones de viajes en Bogotá y los 17 municipios que conforman el ámbito geográfico de la ARM. De ese total, cerca de 1,14 millones corresponden a desplazamientos que cruzan los límites entre la capital y los municipios aledaños.