En su declaración ante la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que en el Plan de Desarrollo propondrá que los plazos de las concesiones en Colombia «puedan ajustarse al tiempo necesario para recuperar las inversiones», al igual que se pueda aumentar del 20 % al 50 % el límite de adiciones con recursos públicos para los contratos vigentes.
El mandatario también aseguró este viernes en el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI): “No voy a permitir que el desastre fiscal pare a Colombia y frene el desarrollo de la infraestructura, por eso estoy decidido a impulsar la inversión privada y aprovechar la experiencia de los empresarios para sacar adelante a Colombia”.
Ante los asistentes 23° Congreso Nacional de infraestructura, De la Espriella dino que «estas reformas permitirán desarrollar obras complementarias, especialmente las carreteras regionales que necesitan conectarse con los grandes corredores concesionados».
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Y añadió ante los empresarios: «También podríamos aprovechar mejor la infraestructura existente para mejorar la comunicación entre las distintas regiones del país. Los invito a revisar los proyectos existentes, identificar las obras complementarias, esas que hacen falta, y presentar sus propuestas».
¿Qué más dijo De la Espriella ante los constructores?
Durante su intervención el mandatario también expresó que «la patria tiene que seguir construyendo sus carreteras, sus puertos y sus grandes proyectos de infraestructura. Por eso estoy decidido a impulsar la inversión privada y aprovechar la capacidad financiera y la experiencia de los empresarios para sacar adelante esas obras».
En materia portuaria, el presidente recordó que su gobierno expidió el decreto 1529 de 2026 que facilita la continuidad de las inversiones y la modernización de puertos. «Esta decisión abre la posibilidad de invertir más de $5 billones en instalaciones, accesos y compromisos ambientales y sociales con las comunidades», indicó.
Y dijo también que le preocupan especialmente «las obras que llevan años contratadas y todavía no se terminan». En ese sentido, reveló que ordenó «revisar uno a uno esos proyectos, establecer las causas de los retrasos y resolver de manera inmediata los problemas que impidan su ejecución».
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