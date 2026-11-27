La Corte de Apelaciones de Alberta, en Canadá, falló a favor de Canacol Energy al negar las solicitudes de varias compañías que buscaban obtener permiso para apelar las órdenes judiciales que le permitieron a la gasífera terminar contratos de suministro y transporte de gas natural en Colombia.
Esta decisión se tomó en el marco del proceso de reestructuración de Canacol, que aporta cerca del 7 % del suministro de gas en Colombia, en medio de retos para el abastecimiento en el país y previo a la consolidación del fenómeno de El Niño.
El tribunal rechazó las solicitudes presentadas por Promigas, CoreX (dueña de Cerro Matoso en Colombia), Surtigas, Gases del Caribe, Gases de La Guajira y Gases del Oriente.
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Las compañías buscaban controvertir una decisión de junio de 2026, que autorizó a Canacol y sus subsidiarias a desistir de varios acuerdos contractuales. La compañía canadiense había solicitado esa autorización en mayo.
El argumento en su momento fue que necesitaba reducir sus obligaciones de entrega de gas y renegociar condiciones de precio para avanzar en su reestructuración.
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¿Cuáles contratos hacen parte de la controversia?
Los contratos objeto de la decisión se dividían en tres grupos: acuerdos de suministro de gas a consumidores residenciales, pequeños negocios y grandes clientes comerciales; contratos con Promigas para el transporte de gas a través de su sistema de gasoductos.
Estos incluyen uno relacionado con la distribución de los ingresos por ese servicio; y un acuerdo operativo con Canaven Transportes de Colombia para transportar gas natural licuado.
Las compañías que acudieron a la Corte de Apelaciones argumentaron, entre otros puntos, que algunos de esos acuerdos debían considerarse contratos financieros elegibles por tratarse de derivados y, por tanto, estar excluidos de la posibilidad de terminación bajo la legislación canadiense de insolvencia.
Promigas, por su parte, cuestionó aspectos relacionados con las negociaciones posteriores a la terminación de sus contratos. Entre sus argumentos sostuvo que la decisión de primera instancia había supuesto que las partes negociarían de buena fe nuevos acuerdos de transporte, pese a la terminación de la relación contractual.
La Corte de Apelaciones reconoció que algunos de los argumentos presentados tenían mérito discutible y podían ser objeto de debate. Sin embargo, consideró que permitir las apelaciones podía retrasar el proceso de reestructuración y poner en riesgo la continuidad de las operaciones de Canacol.
El reconocimiento de las órdenes en Colombia
Otro de los elementos considerados por el tribunal fue el efecto que las apelaciones podían tener sobre el acceso de Canacol a nuevos desembolsos de financiación.
De acuerdo con el KPMG, su calidad de monitor del proceso, los futuros anticipos de los prestamistas bajo el mecanismo de financiación de deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés) están condicionados al reconocimiento de las órdenes de terminación por parte de las autoridades colombianas.
Ese reconocimiento se había retrasado mientras se resolvían las solicitudes de permiso para apelar en Canadá. El monitor advirtió que nuevas demoras podían poner en riesgo los desembolsos futuros, fundamentales para mantener las operaciones y avanzar en la reestructuración.
Con la negativa de los permisos de apelación, la Corte de Alberta evita que esas solicitudes prolonguen la controversia en esa jurisdicción.
No obstante, el reconocimiento de las órdenes en Colombia continúa siendo un paso relevante para el acceso a la financiación DIP y el desarrollo del proceso local, en el que interviene la Superintendencia de Sociedades.