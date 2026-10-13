Cerro Matoso completó dos meses operando a media máquina por la falta del gas de Canacol

Algunas compañías del sector minero-energético están atravesando graves circunstancias que las están obligando a reducir su producción. Este es el caso de la productora de ferroníquel, Cerro Matoso, compañía que opera en el norte de Colombia (Córdoba), que además produce un mineral clave para la producción de acero inoxidable.
La causa de esto no viene de un hecho ocurrido dentro de la empresa, sino de que la compañía canadiense, Canacol, que le provee gas a Cerro Matoso, ha disminuido sus entregas del energético, lo que tuvo como consecuencia que redujera en 50 % su capacidad de producción desde inicios de agosto de 2026.
Esta empresa minera completó dos meses en esta situación. Según lo mencionó, las pérdidas para Colombia ascienden a $90.000 millones y ella misma dejó de producir 2.400 toneladas de níquel.
“La operación a 50 % ha impactado a cerca de 600 trabajadores y contratistas. A ello se suma la reducción en las compras de bienes y servicios, con efectos directos sobre proveedores y sobre la dinámica económica local y regional vinculada a la actividad de Cerro Matoso”, expresó en un comunicado la empresa.
De esta manera, los impactos económicos estimados son de $1.500 millones diarios, que a su vez también significan pérdidas en impuestos y en compra de bienes y servicios. Además, la reducción en toneladas de níquel rondó las 40 toneladas, lo que también significó menores ingresos para la compañía valorados en US$33 millones.
“Desde comienzos de agosto, Cerro Matoso opera solo con una de sus dos líneas de producción. La segunda permanece en un régimen de preservación, es decir, con la aplicación mínima de energía en el horno eléctrico requerida para preservar su integridad y permitir una eventual reactivación”, expresó Cerro Matoso.
Contratos con Canacol
La productora de ferroníquel aseguró que tiene contratos con Canacol en 16.000 millones de BTU al día, los documentos estarían vigentes hasta 2029. Aun así, la empresa canadiense redujo los volúmenes a Cerro Matoso, que incluso manifestó que ha llegado a recibir menos de una quinta parte de los servicios de gas que se contrataron.
La canadiense Canacol atraviesa un proceso de reestructuración en su país de origen. Problemas al interior de la compañía ocasionaron que le solicitara a una corte canadiense suspender los contratos de gas que tiene activos en Colombia. Las autoridades canadienses brindaron apoyo a esta petición, pero en Colombia, la última palabra la tiene el gobierno a través de la Superintendencia de Sociedades.
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Con este panorama, Cerro Matoso hizo otro llamado a las autoridades, especialmente a los ministerios de Minas y Energía, Trabajo, junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Supersociedades, Agencia Nacional de Minería (ANM), Superintendencia de Servicios Públicos, entre otros actores. Lo anterior lo hizo con el fin de que se tomen acciones que normalicen sus operaciones y se evite un mayor impacto económico.
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