En la séptima edición de Macrovisión Itaú, uno de los encuentros de perspectivas económicas más importantes del país, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que, si la política fiscal del Gobierno nacional avanza en la misma dirección que la monetaria, la inflación bajará más rápido y se podrá evaluar la reducción de las tasas de interés a niveles más acordes con la situación internacional, pero por ahora no anticipa recortes en el corto plazo.
Villar explicó que, entre mediados de 2025 y mediados de 2026, la economía creció de forma desbalanceada, jalonada por un gasto público insostenible y por un aumento del salario mínimo que calificó de “absolutamente desproporcionado”.
El gerente reconoció los pasos del Gobierno actual con el proyecto de Ley de Rescate y subrayó que es indispensable mantener su magnitud: se trata de un ajuste sin precedentes en la historia del país que, aun así, apenas permitirá que en 2030 la deuda deje de crecer como porcentaje del PIB.
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“Bajar el gasto y aumentar los impuestos tiene efectos no deseados. Pero eso hay que hacerlo por las buenas, para evitar que tenga que realizarse un ajuste a las malas”, afirmó. Como señal positiva, destacó que las expectativas de inflación a dos años, que llegaron a 4,7 % a comienzos de año, hoy se ubican en 3,8 %.
Nueva estrategia de deuda
Por su parte, César Arias, director general de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que es “muy probable” que en 2027 la Nación inicie su estrategia de financiamiento con una sindicación, un mecanismo en el que un grupo de bancos coloca una emisión entre inversionistas a partir de un libro de órdenes. “Todos los mecanismos de emisión van a ser colocaciones competitivas y transparentes”, aseguró.
El funcionario explicó que la estrategia busca reducir la deuda de corto plazo, que en 24 meses sumó $55 billones, pasar de una mezcla de financiamiento 80 % local a una más balanceada de 70-30, y acudir primero a la banca multilateral por sus menores tasas y plazos más largos.
Arias destacó también la confianza de los inversionistas: en octubre se registró un récord histórico de entradas de capital extranjero al mercado de TES, por $10,1 billones, y la reciente emisión internacional de bonos por US$5.200 millones, que contó con la participación de Itaú como agente colocador, recibió una demanda de tres veces el monto colocado. Por primera vez, el 10 % de una colocación de ese volumen quedó en manos de inversionistas colombianos.
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“Llegó el momento de brillar”
Jorge Alberto Villa, presidente de Itaú Colombia, abrió el encuentro con una invitación a cambiar la forma en que se describe al país. “Casi siempre escuchamos que somos resilientes, que aguantamos. La resiliencia nos trajo hasta aquí. El aguante fue la base. Ahora es tiempo de que Colombia brille”, afirmó.
Villa explicó que ese optimismo se sustenta en instituciones que funcionan, como un banco central técnico e independiente, en empresas que siguieron invirtiendo aun en los años más inciertos, en el talento de los colombianos y en regiones que se transforman con proyectos de infraestructura, energía, agroindustria y logística. “Cuando uno ve lo que hay detrás, el optimismo deja de ser un acto de fe. Se convierte en una conclusión. Por eso Colombia no es para nosotros un mercado más: es un mercado estratégico para el Grupo Itaú”, señaló.
El presidente del Banco recordó que este año Itaú culminó una transformación estratégica para concentrarse en banca corporativa y tesorería, tras la cesión de su negocio de banca minorista. “Cuando un país está listo para brillar, necesita aliados a la altura: que aporten capital, conocimiento, conexión con el mundo y visión de largo plazo. El compromiso no se declara. Se demuestra”, concluyó.