El Decreto 1819 de 2026 oficializó el nombramiento de Alberto Mario Vergara Puccini como nuevo presidente de Fiduprevisora.
Al frente de la dirección de la entidad se encontraba Andrés Mauricio Cervantes, quien había sido designado en el cargo en calidad de encargo desde el pasado mes de agosto.
Vergara es abogado de la Universidad del Rosario y cuenta con una maestría en leyes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago.
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Se ha desempeñado como asesor en la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial y su trayectoria profesional abarca más de una década en el sector financiero.
Fue asesor legal de la Fiduciaria Bogotá (2019-2020), tutor en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) entre 2020 y 2021 y asociado de la firma internacional de abogados Holland & Knight LLP.
También se desempeñó como profesor tanto en la Universidad del Rosario como en la Universidad Javeriana entre 2018 y 2019.
Vergara llega al cargo en un momento de transición, luego de que el Gobierno Nacional decidiera no prorrogar el contrato de fiducia con Fiduprevisora para administrar el Fomag. Esto luego de identificar hallazgos financieros, jurídicos y operativos que, según el Ministerio de Educación, afectaron la atención de los maestros.
Esta determinación puso fin a una relación contractual de 36 años, cuyo vencimiento se produjo el 31 de octubre de 2026.
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