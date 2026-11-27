Como anticipó Valora Analitik, Andrés Puyo Mesa fue designado como nuevo director del Banco Agrario. El nombramiento quedó en firme con la emisión del Decreto de 1818 de 2026 por parte del Ministerio de Hacienda.
El ejecutivo cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero que abarca más de tres décadas, en especial como directivo en pequeñas y medianas empresas, así como en redes comerciales.
Además de tener experiencia en financiación empresarial, gestión territorial y administración de redes bancarias, áreas vinculadas con la actividad crediticia y la cobertura financiera de la entidad estatal.
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Puyo llega a ocupar la presidencia de la entidad estatal en reemplazo de Hernando Chica Zuccardi, nombrado por el gobierno de Gustavo Petro en septiembre de 2022.
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¿Quién es Andrés Puyo?
El nuevo presidente del Banco Agrario es administrador de Negocios de la Universidad EAFIT, institución en la que también cursó una especialización en Negocios Internacionales. Su formación incluye programas de dirección empresarial, liderazgo y negociación en la Universidad de La Sabana y la Universidad de los Andes.
Entre 1998 y 2026 desarrolló su carrera en Bancolombia, donde ocupó diferentes posiciones gerenciales. Su cargo más reciente fue el de gerente de Zona Atlántico, que desempeñó desde 2021 hasta 2026, con la responsabilidad de dirigir el negocio empresarial y pyme en ese departamento.
Su recorrido profesional también incluye su paso por el Banco Industrial Colombiano (BIC) y otras posiciones directivas en Bogotá, Barranquilla y el departamento del Atlántico.
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