El vicepresidente José Manuel Restrepo reveló que el decreto para que la consulta previa y licencia ambiental se pueda tramitar a la par “salió ayer o sale en el curso de los próximos dos días”.
Así lo dijo el funcionario en el Congreso de la CCI 2026, donde también detalló que la norma se expedirá luego de un trabajo realizado por el Ministerio del Interior y el Ministerio del Medio Ambiente. Además, dijo: “Aquí no nos vamos a detener para hacerle la vida más difícil al sector productivo”.
El anuncio del vicepresidente se suma a lo dicho hace unos días por Sergio Piñeros, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quien confirmó que está próximo a presentar el primer borrador de modificación de la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales, documento que será construido con la participación de los diferentes sectores y especialistas.
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Igualmente, anunció ajustes a los instrumentos relacionados con las compensaciones ambientales y la inversión forzosa del 1 %, así como el desarrollo de un modelo de licenciamiento ambiental diferenciado, que permita establecer términos de referencia más específicos de acuerdo con las características de cada proyecto, como infraestructura vial o eléctrica.
Por su parte, Erika Serrano, socia de Posse Herrera Ruiz, indicó: «Todos coincidimos en que la consulta previa es una institución legítima; el tema es con qué propósito o qué objetivo persigue la realización de una consulta previa».
Y añadió: «En Colombia no podemos seguir permitiendo que las consultas previas se conviertan en escenarios de negociación de acuerdos económicos con comunidades incluso no étnicas. Para eso, la legislación colombiana ha contemplado diversos mecanismos e instituciones que buscan precisamente compensar los impactos negativos de los proyectos tanto a comunidades étnicas y no étnicas; por ejemplo, los planes de gestión social que se definen y aprueban en el marco de los procesos de licenciamiento ambiental, licencias ambientales de que gozan todos estos proyectos de infraestructura«.