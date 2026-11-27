Tras cuatro años al frente de la presidencia de Tostao’, Tatiana Mejía sale del cargo. Su salida responde a una decisión personal y se hará efectiva a partir del 30 de noviembre.
Según destacó la compañía, a lo largo de su gestión, Mejía logró llevar a buen término la tarea encomendada por la Junta Directiva de reorganizar y llevar a la cadena de tiendas de café y panadería a un flujo de caja positivo.
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“Más allá de los resultados, queremos agradecer la gestión que permitió configurar una organización que se forja a continuar el camino de crecimiento y estandarización de una operación, asegurando el empleo a más de 1.600 colaboradores”, destacó la firma.
La Junta Directiva y Grupo Colpatria, al que pertenece BBI Colombia (operadora de Tostao’), expresaron su agradecimiento a la presidenta por su “dedicación, entrega y confianza”.
“Queremos que tengan la certeza de que la continuidad de nuestra operación y de nuestros compromisos está plenamente asegurada”, afirmó la empresa.