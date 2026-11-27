Refisal anunció su ingreso oficial a la categoría de hidratación funcional con el lanzamiento de Refisal Hidractiv, una línea de bebidas con electrolitos en polvo desarrollada para el consumo diario y el alto rendimiento.
La incursión responde a una transformación profunda en los hábitos de consumo globales, un mercado de electrolitos en polvo que se estimó en US$9.900 millones en 2025 y que proyecta llegar a US$20.310 millones en 2032, según la firma de investigación de mercados Stratistics MRC.
Y es que los electrolitos dejaron de ser exclusivos del atletismo de alta competencia para responder a las necesidades cotidianas del consumidor moderno, impactado por la deshidratación que genera el deporte, el estrés urbano, las jornadas prolongadas de trabajo y la fatiga diaria.
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Por su parte, el desarrollo del producto implicó un importante reto de investigación y desarrollo para Brinsa, que desde su marca Refisal llevó su conocimiento técnico en la gestión del sodio a un formato práctico de sachets individuales, formulado sobre una base de sal rosada del Himalaya.
Esta propuesta busca sustituir los formatos embotellados por una alternativa portátil que usa menos plástico que los envases tradicionales y que reduce la huella de carbono del transporte, al mover polvo en lugar de líquido, y que fomenta el hábito de hidratarse en cualquier momento del día.
“Refisal Hidractiv es la forma en que llevamos más de treinta años de conocimiento en sal y minerales a un producto de uso diario, sea en la oficina o en el entrenamiento. El mundo ya adoptó el hábito de preparar el agua para hidratarse mejor, y queremos que Colombia lo viva con un desarrollo local bajo los más altos estándares de la categoría”, afirmó Karen Brazdys, CEO de Brinsa.
Cabe resaltar que esta apuesta cuenta con el respaldo industrial de Brinsa, grupo empresarial colombiano que está detrás de Refisal. El grupo continúa invirtiendo en tecnología, eficiencia energética y capacidad productiva.
La línea estará disponible en supermercados, droguerías y tiendas de barrio con dos soluciones específicas: Refisal Hidractiv, con 0 calorías, que combina agua de coco en polvo con vitaminas (B3, B6, B12, C, D y biotina) y minerales (sodio, potasio, calcio, magnesio y zinc) para acompañar la hidratación en la rutina laboral.
Refisal Hidractiv Pro, enriquecido con aminoácidos BCAA (leucina, isoleucina y valina, esenciales porque el cuerpo no los produce por sí mismo) y con tres veces más electrolitos que Refisal Hidractiv para entrenamientos de alta exigencia.