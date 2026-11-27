El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó las alianzas políticas de José Félix Lafaurie con Iván Cepeda y anunció que su Gobierno definirá la política ganadera directamente con los productores, en medio de las diferencias con Fedegán por el manejo de los recursos parafiscales.
La relación entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) atraviesa un nuevo episodio de tensión. Esta vez, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó cuestionamientos contra el presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie, a quien señaló de buscar acuerdos políticos con Iván Cepeda para mantener privilegios de la organización.
A través de un pronunciamiento, el mandatario afirmó que Lafaurie estaría construyendo alianzas con quien calificó como “el cómplice de los verdugos de los ganaderos”, y sostuvo que esos acercamientos no representan los intereses de los productores.
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“Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”, manifestó el jefe de Estado.
De la Espriella también aseguró que su administración no necesita intermediarios para relacionarse con el sector ganadero y anunció un cambio en la interlocución con el gremio.
“De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país”, señaló. El presidente agregó que la seguridad, la defensa de la propiedad privada y el orden republicano serán asuntos centrales de esa relación.
¿Por qué se intensificó la disputa entre el Gobierno y Fedegán?
Los cuestionamientos del presidente se producen después de varios enfrentamientos entre el Ministerio de Agricultura y Fedegán por la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG), cuyos recursos provienen de contribuciones parafiscales obligatorias del sector ganadero.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo el 26 de noviembre, cuando el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, anunció que un juez constitucional concedió una tutela presentada por la cartera contra Fedegán. Según el Ministerio, la decisión judicial encontró vulnerado su derecho fundamental de petición, debido a que el gremio no habría respondido de manera completa 61 requerimientos relacionados con el manejo del Fondo.
En consecuencia, el juez ordenó a la Federación complementar las respuestas y entregar los respectivos soportes documentales en un plazo improrrogable de 48 horas, contado a partir de la notificación del fallo. Dangond advirtió que, si no se cumple la orden, acudirá al juez para solicitar la apertura de un incidente de desacato.
Sin embargo, Fedegán presentó una versión diferente sobre el proceso. El gremio aseguró que recibió las solicitudes del Ministerio el 22 de octubre y que el 13 de noviembre entregó una respuesta de fondo junto con un disco duro que contenía más de 190 GB de información. Según la Federación, la documentación fue recibida por la cartera y cuenta con el respectivo radicado.
Además, sostuvo que la tutela fue presentada el 12 de noviembre, antes de que venciera el plazo de 15 días hábiles que, según el gremio, había establecido el propio Ministerio para responder. También aclaró que el fallo sobre el derecho de petición no representa un pronunciamiento judicial sobre la legalidad o transparencia de la administración del Fondo Nacional del Ganado.
¿Qué responde José Félix Lafaurie?
En medio de las diferencias, José Félix Lafaurie fue respaldado por el gremio e hizo un llamado al Gobierno Nacional para retomar el diálogo.
El dirigente gremial manifestó que Fedegán está dispuesto a colaborar con una auditoría externa al Fondo Nacional del Ganado, siempre que tenga independencia, rigor técnico y garantías. También pidió que se tengan en cuenta las revisiones anteriores de la Contraloría General de la República y los resultados de las auditorías realizadas al manejo de los recursos.
“No pretendemos cogobernar, solo queremos ser escuchados”, manifestó Lafaurie, quien además reiteró su respaldo al presidente Abelardo de la Espriella y aclaró que su posición personal no condiciona la representación institucional del gremio.
Entre las propuestas planteadas por Fedegán está avanzar en la apertura del mercado estadounidense para la carne bovina colombiana, para lo cual considera necesario completar la trazabilidad del ganado y fortalecer los controles sanitarios. También anunció que trabaja con la Policía Nacional en la puesta en funcionamiento de un botón de pánico para facilitar la atención de emergencias de seguridad que afecten a los productores.
La discusión también tiene como trasfondo los cuestionamientos del ministro Dangond a los resultados de productividad de la ganadería colombiana y al uso de los recursos parafiscales. Por su parte, Fedegán defiende que los recursos recaudados entre 2019 y 2025 han permitido financiar programas sanitarios y mantener el estatus del país como territorio libre de fiebre aftosa con vacunación.