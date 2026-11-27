Para las pequeñas y medianas empresas, contar con conexión estable, facilitar la comunicación con clientes y tener herramientas para administrar su información hacen parte de las necesidades de su operación diaria.
Para responder a esa demanda, que dejó de ser exclusiva de grandes corporativos, Tigo Business cuenta con una oferta para empresas medianas y otra dirigida a emprendedores, que incluye desde servicios de internet y conectividad hasta alternativas de movilidad, almacenamiento de información, comunicaciones empresariales y seguridad digital.
En el caso de las empresas medianas, uno de los componentes de la oferta está relacionado con la infraestructura de conectividad, con servicios como Internet Business, conectividad MPLS, Smart WiFi, SD-WAN y Secure SD-LAN, alternativas orientadas a mantener conectadas las redes corporativas y facilitar la comunicación entre las diferentes sedes de una organización.
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A estas soluciones se suma la posibilidad de integrar servicios de voz IP empresarial y herramientas de colaboración y reuniones, una oferta que busca responder a las necesidades de comunicación de las compañías, tanto en sus relaciones con clientes y proveedores como en el trabajo entre sus colaboradores.
El manejo de la información y la seguridad también entran en la oferta
Para administrar y proteger la información utilizada en actividades, Tigo Business dispone de servicios cloud que incluyen almacenamiento y respaldo, recuperación ante desastres como servicio (DRaaS), hosting físico y virtual, espacios de trabajo digitales y conectividad en la nube.
Estas alternativas permiten a las organizaciones contar con diferentes opciones para alojar, consultar y respaldar sus datos, así como gestionar sus recursos tecnológicos.
Por otra parte, la ciberseguridad completa este componente del portafolio con soluciones como internet seguro y productivo, acceso seguro a redes empresariales, protección de servicios digitales en internet y servicios de prevención, detección y respuesta ante amenazas, incluidos los servicios de monitoreo SOC y acompañamiento especializado.
Mientras que, a nivel de movilidad, Tigo Business cuenta con planes móviles, conectividad gestionada, soluciones de Internet de las Cosas (IoT), SIM segura, datos patrocinados y roaming internacional, herramientas que permiten atender necesidades de comunicación y conexión de los equipos de trabajo, incluso cuando sus actividades se desarrollan fuera de las instalaciones de la compañía.
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Internet y movilidad para los emprendimientos
Las necesidades de un emprendimiento o un negocio pequeño no necesariamente requieren la misma infraestructura que una empresa mediana. En estos casos, disponer de internet para desarrollar las actividades comerciales y mantener canales de comunicación puede ser una de las prioridades.
Para este segmento, Tigo Business concentra su oferta en servicios de conectividad y movilidad. Su portafolio incluye Internet Business y Smart WiFi, además de planes móviles y roaming internacional.
Con estas alternativas, los emprendedores pueden contar con servicios de conexión para sus negocios y herramientas móviles para mantener la comunicación durante sus actividades cotidianas.
La diferencia entre ambas ofertas está en el alcance de las necesidades que buscan atender: mientras las empresas medianas pueden acceder a soluciones de redes corporativas, nube, ciberseguridad, voz y movilidad, los emprendimientos cuentan con alternativas enfocadas en conectividad fija y servicios móviles.